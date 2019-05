Brooklyn Beckham s frajerkou spôsobili rozruch v Cannes: Ich divokú hádku musela riešiť ochranka!

Najstarší potomok manželov Beckhamovcov s priateľkou Hanou Cross vyrazili do Cannes.

Budúci fotograf Brooklyn a modelka Hana sa chceli ukázať v prítomnosti veľkých hollywoodskych hviezd. A zrejme na seba tiež strhnúť patričnú pozornosť. Začali sa počas spoločenskej večeraj tak agresívne hádať, že ich musela od seba oddeliť ochranka. ,,Obaja vrešťali jeden na druhého a plakali," uviedol zdroj denníka The Sun, ktorý bol priamo v Cannes svedkom zúrivej hádky.



Nie je to prvýkrát, kedy sa Brooklyn a Hana postarali bulváru o pikantné historky. Hádajícich sa, plačúcich a neustále v nepohode ich je vidieť každú chvíľu na ulici, v aute či pred nočnými barmi. V Cannes sa počas večere obaja občerstvili šampanským, takže sa čoskoro opili a začali byť na seba nepríjemní.



,,Bolo to veľmi dramatické. Odišli do Cannes na niekoľko dní, ale ihneď sa začali hádať. Hana má problém s Brooklynovou slávou a peniazmi, proste nezvláda to, že randí s Beckhamom. Brooklyn zase príšerne žiarli a vôbec nezvláda, ako jej iní muži venujú pozornosť," cituje The Sun.