Želajú si silnú EÚ: Lídri hlavných strán vyzvali na spoluprácu proeurópskych síl

Lídri dvoch hlavných európskych politických skupín po eurovoľbách vylúčili spoluprácu s krajne pravicovými stranami a vyzvali na zjednotenie proeurópskych síl v Európskom parlamente (EP). Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP) a jej kandidát na predsedu budúcej eurokomisie Manfred Weber vyhlásil, že nastal čas na zjednotenie všetkých síl, ktoré si "želajú silnú EÚ". "Sme svedkami toho, že slabne politický stred...," vyhlásil v nedeľu Weber, pričom konkrétne spomenul možnosť spolupráce ľudovcov s liberálmi a socialistami.

Reagoval tak na prvé čiastkové výsledky eurovolieb, ktoré potvrdili oslabenie oboch hlavných politických skupín a posilnenie liberálov a zelených. Zisky zaznamenali aj euroskeptické a populistické strany.

Weber však zároveň vylúčil možnosť spoločného postupu "s tými, ktorí chcú zničiť Európu" a ktorí "neveria v budúcnosť Európskej únie". V podobnom zmysle sa vyjadril aj volebný líder európskych socialistov a Weberov hlavný rival v súboji o post šéfa eurokomisie Frans Timmermans. Ten sa chce podľa vlastných slov spoločne s progresívnymi stranami pokúsiť "vytvoriť program, ktorý bude reagovať na túžby, sny a v niektorých ohľadoch aj na obavy našich európskych spoluobčanov".

Podľa aktuálnych predbežných výsledkov eurovolieb by EPP mala získať v novom europarlamente 179 z 751 kresiel. Na druhom mieste sa so 150 mandátmi umiestnila Timmermansova Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D). Oslabenie pozícií oboch dominantných politických skupín znamená, že už spoločne nebudú mať v EP tradičnú väčšinu hlasov. Svoje postavenie si výrazne upevnila Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), ktorá by mala získať približne 107 kresiel. Na štvrtok mieste skončila frakcia Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA) so 70 kreslami.

Rôzne populistické, euroskeptické a pravicové strany by mali mať v novom EP celkovo viac ako 110 poslancov. Líder talianskej Ligy Severu Matteo Salvini dúfa, že nacionalisti a populisti napokon obsadia v 751-člennom parlamente minimálne 150 kresiel, píše agentúra AP.