Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou: Fíni senzačne zdolali Kanadu a zo Slovenska si odnášajú zlato!

Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta pre rok 2019. Rovnako ako pred ôsmimi rokmi triumfovali v metropole Slovenska, tentokrát po finálovom víťazstve nad Kanadou 3:1.

Hrdinom zápasu bol kapitán krajiny "tisícich jazier" Marko Anttila.Následne stanovil konečný rezultát Harri Pesonen. Kanada síce získala jubilejný 50. cenný kov zo svetových šampionátov, ale z titulu majstrov sveta sa teší tím pod vedením Jukku Jalonena.Zaujímavosťou je, že Fíni zdolali výber "javorových listov" aj v otváracom zápase košickej A-skupiny, rovnakým pomerom 3:1.

Majstrovstvá sveta 2019 v ľadovom hokeji - nedeľa:

FINÁLE (Bratislava)

Kanada - Fínsko 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 11. Theodore (Mantha, McCann) - 23. Anttila (Manninen, Ojamäki), 43. Anttila (Savinainen), 56. Pesonen (Tyrväinen, Hakanpää)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Björk (Švéd.), Tufts (USA) - Lazarev (Rus.), Lhotský (ČR), 9085 divákov

Kanada: M. Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Fabbro, Theodore, P. Myers - Mark Stone, Dubois, Marchessault - S. Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Henrique - Jost

Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto - Ojamäki, Tyrväinen, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Kuusela, Sallinen, Savinainen - Lammikko, Anttila, Kiviranta

Úvodnú šancu stretnutia mal kanadský útočník Sam Reinhart, ale z priestoru medzi kruhov minul bránku. "Kolíska hokeja" mala pred finálovým duelom takmer 50-percentné využívanie presilových hier, ale pri vylúčení Marka Anttilu takmer inkasovala. Po faule Thomasa Chabota na prenikajúceho Jereho Sallinena nariadili hlavní rozhodcovia trestné strieľanie, ale 23-ročný Oliwer Kaski nebol úspešný. Kanaďania boli v prvej tretine aktívnejší a v 11. min sa dočkali vedúceho gólu. Obranca Shea Theodore sa predral cez troch fínskych hráčov a nekompromisne "zavesil". Zverenci Alaina Vigneaulta mohli 95 sekúnd pred koncom prvej časti zvýšiť svoj náskok, ale Philippe Myers prudkou strelou trafil len spojnicu bránky Kevina Lankinena.

V druhej časti sa obraz hry zmenil. Fínov povzbudil vyrovnávajúci gól kapitána Anttilu, ktorý v 23. min strelou medzi betóny využil presilovú hru. Dvestotri centimetrov vysoký hráč bol pri streleckej chuti a o päť minút neskôr takmer poslal severanov do vedenia. Dobre reagoval na odrazený puk kanadským brankárom a bekhendom trafil ľavú žrď bránky Matta Murrayho. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára sa musel mať na pozore aj pri šanci Harriho Pesonena, ktorý v 29. min zakončil prečíslenie dvoch proti jednému prudkou strelou do chráničov rodáka z Thunder Bay. Po fínskom tlaku sa dostali k slovu aj Kanaďania a podobne ako v prvej tretine ich delilo od gólu niekoľko centimetrov - strelou z otočky mieril do ľavej žŕdky Pierre-Luc Dubois.

Na začiatku tretej tretiny sa podarilo otočiť Fínom vývoj stretnutia a opäť bol hrdinom momentu Marko Anttila. Ten si počkal na prihrávku Veli-Mattiho Savinainena spoza bránky a puk poslal pod hornú žŕdku. V záverečných desiatich minútach riadneho hracieho času vyvinuli Kanaďania tlak, vytvárali si strelecké pozície, ale brankár Lankinen odolával. Dôležitý zákrok si pripísal v 55. min, keď z priestoru medzi kruhmi osamotený zakončoval najlepší strelec turnaja Mark Stone. O pár sekúnd neskôr sa vydali Fíni do protiútoku a Harri Pesonen presnou strelou zvýšil náskok "Suomi" na 3:1. Po inkasovanom góle sa tréner Vigneault odhodlal k takmer štvorminútovej hre bez brankára, ale Kanada už vyrovnať nedokázala.

Hlasy (zdroj: RTVS):

Darnell Nurse (obranca Kanady): "Prišli sme si sem po zlato, ale dnes boli Fíni lepší. Hrali úžasne tímovo, nemali veľké mená, ale perfektne to zvládli nielen v tomto zápase, ale aj na celom šampionáte. My sme sklamaní, lebo sme nepremenili naše šance."

Kevin Lankinen (brankár Fínska): "Neuveriteľné, čo sa stalo. Splnil sa mi sen. Od momentu, keď som sa pred šampionátom pridal k tomuto tímu, som cítil , že z neho vyžaruje veľká energia a spolupatričnosť. Bolo to v osobe nášho kapitána Marka Anttilu, ale aj ostatných hráčov. Dosiahli sme veľké víťazstvá a tento záver je absolútne nádherný."

Juhanni Tyrväinen (útočník Fínska): "Som nadšený. Toto bol iba sen pred šampionátom, teraz je to skutočnosť. Zdolali sme Švédov, Rusov a teraz aj Kanaďanov. Nesmierne si vážim, čo sme dosiahli na Slovensku. Našou najsilnejšou stránkou bola tímová práca. Všetko sme robili ako jeden muž, ťahali sa navzájom dopredu."