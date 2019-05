Kapitán Voráček prežíva neskutočné sklamanie: Bola to najhoršia prehra v mojej kariére

Sen českých hokejistov o medaile z majstrovstiev sveta 2019 sa rozplynul.

Po nedeľňajšej prehre v zápase o tretie miesto s Ruskom 2:3 po samostatných nájazdom zostali zverencom trénera Miloša Říhu iba oči pre plač., pretože nechýbalo veľa a karta mohla byť obrátená. Česi predviedli dobrý výkon a súpera prestrieľali 50:30. Ani to však nestačilo.

"Hrali sme o medailu a boli sme veľmi blízko. Sme sklamaní. Hrali sme dobre, ale, žiaľ, nevyšlo to. Mali sme veľa šancí na rozhodnutie, v tretej tretine aj v predĺžení. Na druhej strane, šance mali aj Rusi, takisto nás podržal brankár. Bol to vyrovnaný zápas od začiatku až do konca. Do posledných sekúnd sme verili, že dáme gól," hodnotil český útočník Dominik Simon.

Kapitán českej reprezentácie Jakub Voráček označil prehru za najhoršiu v kariére. "Boli sme veľmi blízko k medaile. Náš tím ukázal, že s ním v budúcnosti treba počítať, ale teraz to mrzí. Rusi hrali otvorene, utvorili sme si šance, ale tretí gól sa nám nepodarilo streliť. Myslím si, že po hernej stránke si nemáme čo vyčítať. Štvrté miesto je asi to najhoršie, je to veľké sklamanie. Som hrdý na to, aký sme hrali hokej," povedal útočník Philadelphie.

Strojcom triumfu Ruska bol brankár Andrej Vasilveskij, ktorý zneškodnil niekoľko vyložených šancí českého tímu. "Je podľa mňa najlepší brankár na svete a teraz to opäť ukázal. Verili sme, že máme šancu aj v nájazdoch, ale nevyšlo nám to," dodal Voráček.

Simon tvrdí, že napriek tomu, že Česi odchádzajú z Bratislavy bez medaily, šampionát hodnotia pozitívne. "Teraz som sklamaný, ale inak u mňa bude prevládať spokojnosť. Mal som v tíme dôležitú rolu, hral som vo formácii so skvelými krídelníkmi Jakubom Voráčkom a Michaelom Frolíkom, užíval som si to. Myslím si, že to bol parádny turnaj. Na Slovensku bola aj výborná kulisa a bolo to o to krajšie. Som hrdý na náš tím, ako sme sa dokázali dať dokopy, a bojovali sme do posledných chvíľ," uzavrel 24-ročný útočník Pittsburghu.

V bránke Česka sa v súboji o bronz mierne prekvapivo predstavil Šimon Hrubec, pre ktorého to bolo iba druhé vystúpenie na MS 2019. "Išiel som na turnaj s tým, že akceptujem každú pozíciu. Som rád, že ma tréneri postavili na najdôležitejší zápas šampionátu. Už od rána som mal nejaké signály, že budem chytať a pripravoval som sa na to. Samozrejme, mal som z toho radosť," ozrejmil 27-ročný gólman.