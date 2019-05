Susan Boyle všetkých prekvapuje: Donedávna nevedela jazdiť na aute ani na bicykli, teraz sa ide učiť lietať

Keď sa Susan Boyle prihlásila pred desiatimi rokmi do súťaže Británia má talent, bola obyčajná žena zo Škótska, ktorá nevedela riadiť auto ani jazdiť na bicykli.

Rozhodla sa spraviť si vodičák, ale okrem toho, že navštevuje autoškolu, začala tiež chodiť na kurzy lietania. Zo Susan je dnes milionárka, ktorá sa rozhodla užiť si život na maximum, ako to len ide.

"Premýšľala som o veciach, ktoré som v minulosti prepásla. Blížim sa k šesťdesiatke, ale komu na tom záleží. Žijem si spokojne a zaslúžim si užiť si to. Mama nikdy nemala dosť peňazí na to, aby mi kúpila bicykel. Páči sa mi dámsky nákupný bicykel. Budem asi doudieraná, ale nakoniec môžem mať nohy ako Chris Hoy!," pochvaľovala si Susan v rozhovore pre denník The Sun.

Boyle vydáva ďalší štúdiový album, bude sa volať TEN čiže DESAŤ. Toľko rokov ubehlo od jej debutu v súťaži Británia má talent.