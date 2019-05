Žena v lese prežila dlhých 17 dní, živila sa moľami a spala v norách: Neuveriteľný príbeh odvahy

Inštruktorka jógy prezradila hrôzostrašný príbeh z jej života.





35-ročná Amanda Eller sa 8. mája stratila a nikto netušil, čo sa s ňou stalo. Nezvestná bola dlhých 17 dní. Napokon bola nájdená s obrovskými pľuzgiermi a v zúboženom stave.Vedela, že sa nemôže vzdať, pretože by určite zomrela. "Vybrala som si život, aj keď som to chcela vzdať," cituje jej slová zahraničný portál The Sun.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako opisuje, najhoršia zo všetkého bola zima a chlad. I keď sa v noci ukrývala a dávala na seba plno machu a lístia, nezahrialo ju to dostatočne. "Posledných 17 dní môjho života bolo úplne najťažších," povedala. Našli ju ľudia, ktorí po nej pátrali dlhé dni. Do konca života im bude vďačná za to, že ju našli.

Je takmer zázrak, že Amanda neutrpela žiadne vážnejšie zranenia. "Je síce spálená od slnka a niekoľko dní chodila bez topánok, ale nie je to nič vážne," povedal človek, ktorý bol pri jej nájdení. Žena sa počas svojho pobytu v lese živila moľami, bobuľami a prespávala aj v norách. Amanda ihneď putovala do nemocnice, kde sa dala do poriadku.