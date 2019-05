Slovenka Silvia schudla o vyše polovicu svojej hmotnosti: Po operácii je z bacuľky sexica

Zo škaredého káčatka sa stala krásna labuť! Silvia (45) roky bojovala s nadváhou, ktorá jej strpčovala život a spôsobovala zdravotné komplikácie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pre problémy so štítnou žľazou sa jej hmotnosť vyšplhala až na 115 kíl. Sympatická kaderníčka sa proti kilám snažila bojovať diétami a obmedzovaním. Nič z toho jej však nepomáhalo, a tak sa rozhodla ľahnúť si pod nôž. Absolvovala bariatricko-metabolický zákrok, pri ktorom jej odstránili väčšiu časť žalúdka.

Získala sebavedomie a nový pohľad na život. Silvia sa roky trápila diétami, ktoré mali nulový efekt. Že nie je všetko v poriadku, si vyučená kaderníčka uvedomila, keď sa k problémom so štítnou žľazou pridali aj bolesti chrbta a nôh. „Vyskúšala som rôzne diéty a produkty na chudnutie, nič mi nepomohlo. Preto som sa rozhodla pre zákrok,“ povedala Silvia, ktorá absolvovala operáciu žalúdka pred 13 rokmi. Napriek tomu, že operácia dopadla bez problémov, najťažšie pre sympatickú blondínku bolo stravovanie v podobe polievok, jogurtov a čaju, na ktoré si musela zvykať.

Zo 115 na 49 kíl

Pri pohľade na štíhlu blondínku by len málokto veril, že sa jej hmotnosť kedysi zastavila pri čísle 115. Operácie sa bála, no výsledným efektom bola ohúrená. „Priznám sa, neverila som, že schudnem, ale stalo sa. Teraz keď si pozriem fotky, tak tomu ani sama neverím,“ povedala so smiechom sympatická blondínka, ktorej váha dnes ukazuje 49 kíl.

Kaderníčka je so svojím výzorom spokojná a hmotnosť si udržiava pravidelným cvičením aj vyváženou stravou. Hoci sa vďaka operácii zbavila kíl a zdravotných problémov, tabu sa pre ňu stali aj niektoré pochúťky. „Oči by mi síce jedli, ale môj organizmus to neprijme. Radšej si dám pohár vody,“ priznala Silvia, ktorá sa musela vzdať aj vyprážaných rezňov.

Nejde o kozmetický zákrok