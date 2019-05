Riaditeľ školy Borbély pred mesiacmi šoféroval ožratý: Z funkcie sa mu odstúpiť nechce

Stále je vo funkcii. Riaditeľ Základnej školy Andreja Sládkoviča v Sliači (okr. Zvolen) si koncom marca sadol za volant opitý.

Róbert Borbély (32) mal v krvi takmer 2,4 promile alkoholu a skončil v cele. Aj keď súd mu udelil peňažný trest vo výške 600 eur a zákaz šoférovať na 24 mesiacov, riaditeľom je stále. Je dlhodobo práceneschopný a nepreberá poštu z mestského úradu.

Zákon nepripúšťa, aby školu viedol človek, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Na to, ako mu to oznámiť, však už nemyslí. A práve to sa práve teraz deje v Sliači. Róbert Borbély, ktorého odsúdili za jazdu pod vplyvom alkoholu, nepreberá poštu, ani nekomunikuje so zriaďovateľom školy.

Mesto mu najprv poslalo list o odvolaní z funkcie riaditeľa, lenže zásielka sa vrátila na mestský úrad. Potom mu zamestnanci úradu chceli doručiť výpoveď, lebo stratil aj kvalifikačné predpoklady na učiteľa.hovorí primátorka mesta Ľubica Balgová. „Neviem, čo si mám o tom myslieť. V minulosti ústne deklaroval, že mu záleží na škole, ale toto tak nevyzerá,“ pokračuje Balgová.

Odsúdený: Ľudia mi veria

Borbély reaguje, že konať musí mesto - nie on. Priznáva, že o odstúpení uvažoval, ale ľudia mu dali dôveru. „Dostal som požiadavku od mojich zamestnancov i verejnosti, bola petícia, kde sa skoro 600 ľudí za mňa podpísalo. A keďže máme rozpracované veci, nechcel som všetko nechať len tak,“ dodáva.