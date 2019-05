Hamilton je totálne nezastaviteľný: Z Veľkej ceny Monaka spravil jednoznačnú záležitosť

Britský pilot Lewis Hamilton na monoposte Mercedes triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Monaka formuly 1.

Tridsaťštyriročný úradujúci a päťnásobný majster sveta zvíťazil na mestskom okruhu v Monte Carle a La Condamine systémom štart-cieľ, tesne nechal za sebou Holanďana Maxa Verstappena vo farbách Red Bullu, ktorý sa ale pre päťsekundovú penalizáciu zosunul na štvrté miesto. Na druhej pozícii skončil napokon Sebastian Vettel z tímu Ferrari, ktorý za Hamiltonom zaostal o 2,602 sekundy. Tretiu priečku obsadil Hamiltonov fínsky tímový kolega Valtteri Bottas so stratou 3,162 sekundy. Bod navyše za najrýchlejšie kolo získal Francúz Pierre Gasly z Red Bullu, ktorého klasifikovali ako piateho. Preteky s poradovým číslom 300 nevyšli Kimimu Räikkönenovi z tímu Alfa Romeo - fínsky veterán skončil sedemnásty.

Hamilton oslavuje 77. víťazstvo v F1 v kariére, štvrté v tejto sezóne a tretie v Monaku. V jedných z najprestížnejších pretekov na svete sa tešil aj v rokoch 2008 a 2016. Rodák zo Stevenage si vďaka víťazstvu upevnil vedenie v šampionáte, pred Bottasom vedie s náskokom 17 bodov. Tretí Vettel zaostáva za lídrom už o 55 bodov. Seriál formuly 1 sa na chvíľu presunie z Európy, najbližšie je na programe Veľká cena Kanady v Montreale (9. júna).

"Toto boli asi moje najťažšie preteky. Počas nich bol po mojom boku Niki (Lauda, pozn.). Bola to skutočne veľmi vplyvná osobnosť v našom tíme, bude nám veľmi chýbať. Dnes som už nemal v pláne druhú zastávku v boxoch. Na zničených pneumatikách by som to buď ustál, alebo havaroval. Podľa mňa sme zvolili zlé obutie, ale napriek tomu tím odviedol neuveriteľnú prácu. To, čo sme dokázali v ostatných šiestich veľkých cenách, je niečo neskutočné," povedal Hamilton.

Výsledky - Veľká cena Monaka F1 - Monte Carlo - nedeľa (po 78 kolách): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 1:43:28,437 h, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +2,602 s, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +3,162, 4. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +5,537, 5. Pierre Gasly (Fr.) Red Bull +9,946, 6. Carlos Sainz (Šp.) McLaren +53,454

Poradie MS (po 6 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 137 bodov, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 120, 3. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 82, 4. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 78, 5. Charles Leclerc (Mon.) Ferrari 57, 6. Pierre Gasly (Fr.) Red Bull 32

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 257 bodov, 2. Ferrari 139, 3. Red Bull 110, 4. McLaren 30, 5. Racing Point 17, 6. Haas a Toro Rosso po 16