Pročko otvorene o chlebodarcovi Ruskovi: Na rovinu povedal, čo si myslí o príprave vraždy Volzovej

Zabávač Jožo Pročko (54) a exriaditeľ Markízy Pavol Rusko (55) sú dlhoroční priatelia.

Bývalý politik sa pred pár dňami postavil pred súd, pretože je obžalovaný z prípravy vraždy spoločníčky Silvie Volzovej a s podnikateľom Mariánom Kočnerom (56) figuruje v kauze markizácke zmenky. Pre Nový Čas Nedeľa poskytol bývalý Ruskov zamestnanec Pročko rozhovor, v ktorom porozprával o tom, čo si myslí o celej kauze.

Pročko a Rusko sa poznajú viac ako dvadsať rokov. Za Ruskovho vládnutia Jožo pôsobil v Markíze ako externý zamestnanec. Okrem televíznych projektov moderoval aj súkromné akcie a akcie politických strán. Po tom, čo Rusko založil politickú stranu ANO, dostával Pročko viacero pracovných ponúk. Je teda zrejmé, že ich vzťah bol nadštandardný, a preto bývalý markizák nedokáže uveriť, že by bol jeho chlebodarca schopný dať niekoho zavraždiť.

„Nechcem tomu veriť. Poznám Paľa od roku 1997. Každý má svoje chyby, ale toto je pre mňa vec, ktorej po tom, ako dlho poznám Ruska, nedokážem veriť. Nedám za to ruku do ohňa, ale nechcem veriť, že chcel dať zabiť Volzovú. A k tým zmenkám... Ani 30 percent nedávam tomu, že to bolo kóšer,“ prezradil v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa. Ak sa však Rusko dopustil takýchto ohavností, Pročko má potom v tom jasno: „Ak to však urobil, nech za to dostane to, čo mu patrí.“