Súťaž Tatranských nosičov: Majo vyniesol stokilový náklad za 45 minút

Dali si poriadne do tela ! Už po osemnásty raz sa stretli silní tatranskí chlapi, ktorí si to so stokilovým nákladom na chrbte rozdali na trase z Hrebienka na Zamkovského chatu.

Krošne so sudom piva a minerálkami dali dvadsiatim piatim nosičom poriadne zabrať. Najrýchlejšiemu trvalo zdolanie 6-kilometrového úseku s 300-metrovým prevýšením menej ako 45 minút. Čo robilo slovenským herkulesom najväčšie problémy? Fotogaléria 5 fotiek v galérii Nosičstvo je dnes opäť v kurze a dokonca ho toho roku zapísali aj do národného kultúrneho dedičstva. Aj preto na memoriál Juraja Petranského, ktorý tragicky zahynul v roku 2000 pod lavínou pri vynáške na Téryho chatu, dorazilo až 25 pretekárov. Šesťkilometrovú trasu z Hrebienka na Zamkovského chatu sa podarilo víťazovi zvládnuť tesne pod 45 minút. To síce nie je rekord, ale je to o 10 minút kratší čas, ako udáva turististický sprievodca. „Je to moje druhé víťazstvo, minulého roku som tiež vyhral,“ povedal šťastný víťaz Majo Fiam (25) z Téryho chaty. Rozdiel medzi druhým a tretím miestom bola len 1 sekunda a strieborný Rasťo Goriščák (38) priznáva, že je to z roka na rok ťažšie. Rebríček najlepších lyžiarskych stredísk na svete: Zabodovali aj dve na Slovensku „Mladí chlapci mi dýchajú na chrbát. Nešlo sa práve najľahšie, bolo veľmi vlhko a teplo, mokrý chodník a aj dosť turistov,“ skonštatoval v cieli. Na pretekoch sa zúčastnil aj Paľo Garaj, náš trojnásobný majster sveta v kickboxe. „Všetko, čo prispieva ku kondícii, je výborné,“ dodal.