Študentka z Nových Zámkov cestovala za smrťou 90 km: Johannka († 16) po páde z reštaurácie UFO zomrela

Smrť s množstvom otáznikov! Johanna († 16) bola výbornou študentkou a bezproblémovým dievčaťom.

Jej rodina a známi však od stredy minulého týždňa prežívajú peklo. Tínedžerka z dosiaľ neznámych príčin vypadla z vyhliadky reštaurácie UFO v hlavnom meste. Pád z 90-metrovej výšky síce prežila, no neskôr na následky zranení zomrela. Nový Čas zisťoval, prečo študentka nebola cez deň v škole a čo predchádzalo tragédii.

Hlavným mestom otriasla tragédia, pri ktorej vyhasol život študentky. Urputný boj lekárov o život Johanny († 16), ktorá vypadla z vyhliadky bratislavskej reštaurácie UFO bol márny. V piatok svoj boj o život definitívne prehrala. Podľa našich informácií sa tínedžerka vydávala za cudzinku a rozprávala po anglicky. Napriek nepriaznivému počasiu mala na vyhliadke čakať vyše hodiny, kým všetci odídu. Čo sa dialo potom je zahalené rúškom tajomstva.

Nevedia si to vysvetliť

Šok a zdesenie. Tak sa dá nazvať reakcia jej spolužiakov a priateľov. Nikto z nich ani netušil, že mladé dievča, ktoré spadlo zo známej reštaurácie, je práve Johanna. Študentka druhého ročníka gymnázia v Nových Zámkoch bola miláčikom triedy. „Ona bola taká tichá, dobrá, najlepšia žiačka v triede. To nemôže byť pravda, neverím tomu,” krúti hlavou jeden zo spolužiakov. „Robila olympiády z angličtiny, navrhovala robotov v súťaži Robocop, to nemôže byť pravda,” stále nemôže uveriť spolužiačka mladého dievčaťa.

O tom čo sa stalo, je v malom meste na juhozápade Slovenska až mrazivé ticho. „O tom, že to bola ona, netušili ani kolegovia jej otca z práce. Zdá sa to až nemožné, všetci len krútia hlavou, je to príšerná tragédia,” zadrhávajú sa v hlase slová človeku blízkemu rodine. Johannka odišla zo sveta veľmi tragicky, pre všetkých, čo ju poznali, však navždy ostane v ich srdciach. „Bola výnimočná,” zhodnú sa jej priatelia.

Prečo išla do známej reštaurácie a čo sa vlastne stalo, ostane asi navždy zahalené rúškom tajomstva. Tínedžerka si svoje desivé tajomstvo zobrala so sebou. Zarážajúce na celom prípade je aj to, že Johanna sa nachádzala v Bratislave napriek tomu, že navštevuje gymnázium v Nových Zámkoch, ktoré sú vlakom od hlavného mesta vzdialené približne 51 minút.