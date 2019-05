Senzačné správy z Paríža: Tenistka Kučová vyradila v prvom kole bývalú šampiónku Roland Garros!

Slovenská tenistka Kristína Kučová postúpila do 2. kola dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na parížskej antuke (26. mája - 9. júna, celková dotácia 42,661 mil. eur).

Úspešná kvalifikantka Kučová v nedeľňajšom súboji 1. kola zdolala favorizovanú Rusku Svetlanu Kuznecovovú za 68 minút 6:4, 6:2. Súperkou Kučovej v 2. kole bude víťazka súboja Karolína Plíšková (ČR-2) - Madison Brenglová (USA).

Kučová (189. v rebríčku WTA) vyradila šampiónku Roland Garros z roku 2009 Kuznecovovú (102.) bez straty podania. Servis svojej súperky získala trikrát a to urobilo rozdiel vo výsledku. Dvadsaťdeväťročná Slovenka využila pri svojom podaní druhý mečbal.

Na parížskej antuke v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry sa Kučová predstavila po tretí raz za sebou. V rokoch 2017 a 2018 sa nedokázala prebojovať do 2. kola, čiže aktuálne si utvorila miestny rekord. Celkovo to je v jej podaní deviata účasť v "main draw" na turnajoch veľkej grandslamovej štvorky. Druhé kolo uhrala dvakrát aj na Wimbledone (2009, 2017) a raz na Australian Open (2017).

Dvojhra žien - 1. kolo:

Kristína Kučová (SR) - Svetlana Kuznecovová (Rus.) 6:4, 6:2