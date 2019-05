Tréner Vlhovej nastavil tvrdý režim celej jej rodine: Chlapi bojovali v extrémnych podmienkach

Petra Vlhová nemohla na nedeľňajšom polovičnom Ironmane štartovať pre chorobu, no v rakúskom St. Pöltene ju v duchu názvu podujatia zastúpili "železní" muži z jej tímu.

Traja z nich, brat Boris, otec Igor a taliansky servisman Pierluigi "Gigi" Parravicini, spojili sily a súťažili v štafete.

Každý z trojice sa ponoril do svojho živlu a Boris sa ponoril aj doslova: "Postupne sme sa prihlásili, aby Peťa nebola sama. Celé by som to určite nedal, ja dobre plávam, oco dobre bicykluje a Gigi dobre behá, takže sme išli ako tím. Tiež som prechorený, dva dni som mal horúčku. Ako jednotlivec by som určite nešiel, ale spravil som maximum pre tím, aby sme štartovali. Je to zážitok, keď skočíte do vody a všade okolo sú ľudia. Stále sa treba pozerať, kľučkovať, zo začiatku mi to išlo na nervy. Nevedel som chytiť tempo, stále som mal nejakú nohu pred očami. Dal som sa z línie plavcov nabok, síce som naplával 2300 namiesto 1900 metrov, ale nakoniec sa mi plávalo dobre. Išiel som viac, ale nevadí mi to."

Ďalší členovia realizačného tímu na čele s trénerom Liviom Magonim sa zúčastnili na extrémnom triatlone (1,9 km plávanie, 90 km bicyklovanie, polomaratón beh) medzi jednotlivcami. S Borisom neuzatvárali stávky, kto bude najrýchlejší na plaveckom úseku: "Išlo len o to, aby sme všetci došli do cieľa. Je to dosť, keď som vybehol z prvého jazera, začala sa mi točiť hlava. Prebiehali sme cez most, ktorý sa kýval, mne sa točil celý svet. Plánoval som, že budem plávať v Mare, ale zima na Liptove sa predĺžila, takže okrem dovolenky som neplával na otvorenej vode."

Cyklistickú prípravu v chorvátsku absolvoval aj otec Igor Vlha. "Livio donútil trénovať nielen Peťu, ale celú rodinu. U nás sa iba plávalo, bicyklovalo, behalo. Tím sa opäť stmelil, chceli sme to skúsiť, tak sme sa na to dali. Sám by som asi nešiel, v sobotu som nevedel, kam mám ísť. Povedal som, 'veď ja sa stratím, toľko bicyklov a neviem, ktorý je môj.' Nohy ma bolia, ale okrem jedného kopca to bolo príjemné. Celú noc som nespal, nevedel som, čo sa bude diať. Je veľmi príjemné vidieť toľko ľudí a eufórie," dodal finančný manažér tímu po prejdení svojej trate. Po ňom sa už rozbehol Parravicini a štafeta úspešne finišovala, vďaka čomu potešila seba i svoju veľkú fanúšičku Petru Vlhovú.