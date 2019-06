Takto vyzerajú hranice Európskej únie 30 rokov od pádu železnej opony: Sme obohnaní ostnatým drôtom

V roku 1989 sa v Európe začala rúcať železná opona, ktorá ju rozdeľovala na východný blok v područí Sovietskeho zväzu a slobodný a demokratický Západ.

Odvtedy sa väčšina štátov starého kontinentu spojila v Európskej únii a pre 26 členov tzv. Shengenského priestoru platí voľný pohyb osôb a tovaru. To však neznamená, že ostnaté drôty z Európy zmizli. Práve naopak. Na veľkej časti hraníc EÚ to dnes vyzerá rovnako hrozivo ako za čias studenej vojny! Za 15 rokov členstva v Európskej únii sme si zvykli, že cestovanie je pre nás úplne bežná vec.

V rámci EÚ na to nepotrebujeme ani pas, stačí občiansky a na hraniciach nás nečakajú ponižujúce kontroly a výsluch od colníkov. Lenže migračná kríza spred štyroch rokov veľa zmenila a Európa si svoju slobodu a prosperitu začala chrániť oveľa viac ako kedysi. Jedným z dôsledkov je aj novodobá železná opona na jej hraniciach.

Melila (šp.)/Maroko

Hranice EÚ siahajú dokonca aj na africký kontinent. Svoje dve enklávy má na druhom brehu Stredozemného mora Španielsko. V posledných rokoch sú Ceuta a Melilla, ktoré hraničia s Marokom, pod naozaj veľkým náporom migrantov. Tých neodradí ani 6 metrov vysoký plot, aby sa nepokúsili dostať sa do Únie. Hranice v Afrike strážia stovky ozbrojených príslušníkov španielskej Civilnej gardy a najmodernejšia technika – od optických a zvukových senzorov až po kamery. Napriek tomu sa za posledný rok dostali cez túto bariéru stovky afrických migrantov.

Litva/Kalingrad (Rusko)

Jednou z najcitlivejších je hranica EÚ s Ruskom. Lotyšsko na svojej hranici doteraz postavilo 93 kilometrov dlhý drôtený plot s výškou 2,7 metra. Rovnaké je to aj na hraniciach ruského Kaliningradu s Poľskom a s Litvou.

Maďarsko/Srbsko

Svoje hranice, a tak aj hranice Shengenského priestoru po migračnej kríze v roku 2015 posilnilo aj Maďarsko. Na hraniciach so Srbskom a s Chorvátskom postavilo desiatky kilometrov dlhý a 4 metre vysoký plot. Hoci si za to vtedy premiér Viktor Orbán vyslúžil aj dosť kritiky, zdá sa, že plot splnil svoj účel. V roku 2015 prišlo do únie tzv. balkánskou trasou vyše 850 000 nelegálnych migrantov, dnes sú maďarské hranice nepriepustné.

Francúzska Guyana/Brazília

Pripadá vám na tejto fotke niečo čudné? Áno, vidíte dobre. Je to hranica medzi Brazíliou a Európskou úniou! Ako je to možné? Hranice EÚ siahajú ďaleko za oceán vďaka exotickým kúskom zeme, ktoré patria napríklad Francúzsku, Španielsku či Portugalsku. A tu je práve hraničný priechod medzi francúzskym zámorským departementom Francúzska Guyana a Brazíliou. Okrem toho, že veľkú časť územia zaberá Amazonský prales, si treba zapamätať ešte jednu vec. V meste Kourou je kozmodróm, z ktorého štartujú rakety Európskej vesmírnej agentúry