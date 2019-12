Neopakujte chyby, ktoré robia mnohí: Ako udržať psa v zdraví

Veľa ľudí si svojho najlepšieho priateľa donieslo domov na rukách. Mokrý ňufák a štyri chlpaté labky sa stali súčasťou našich životov a robia svet krajším. Pes je pravdepodobne jediný tvor, ktorý nás má radšej ako sám seba a chce za to len veľmi málo.

Starostlivosť o chlpáča je pomerne jednoduchá, ale napriek tomu v nej opakujeme tie isté chyby. Najčastejšie nevhodnou stravou, hoci je to pre psa to najdôležitejšie a v podstate naša jediná každodenná povinnosť. Zistite, či nedávate svojmu miláčikovi niečo, čo mu škodí. Vždy je čas na zmenu k lepšiemu. Aby s nami náš najlepší kamarát ostal čo najdlhšie.

Krmivo - základné rozdelenie

Konzervy, kapsičky, paštéty a vaničky: Sú vhodné pre vyberavé psy alebo tie, ktoré potrebujú prijímať viac vody, či napríklad trpia nechutenstvom. Takéto krmivo môže slúžiť tiež ako spestrenie bežnej stravy a je veľmi praktické na cestovanie. Psom zvyčajne príťažlivo voňajú a aj chutia. V závislosti od kvality môžu obsahovať aj veľké kusy mäsa. Nevýhodou je vyššia hmotnosť balenia v prepočte na kŕmnu dávku a tiež to, že je obsah nutné po otvorení čo najskôr skonzumovať. Nemožno teda nakupovať cenovo výhodné veľké balenia pre malé psy.

Dobre sa skladujú aj prepravujú, lebo majú menšiu hmotnosť v prepočte na kŕmnu dávku. Kvalitné granuly obsahujú dobre vyvážené pomery živín a vysoký obsah mäsa.aj preto, že hryzenie tvrdých kúskov bráni vzniku zubného kameňa. Za možnú nevýhodu možno označiť, že pri takejto suchej strave musí mať pes neobmedzený prístup k vode.

Varená potrava: Je ľahko stráviteľná, pestrá a vy viete, čím ho kŕmite. Problém je v časovej náročnosti prípravy a tiež je zložité skladovanie. Pri domácej príprave stravy je nutné mať znalosti o potrebnej výžive psov, aby ste vedeli dopĺňať potrebné vitamíny a minerály.

Surová potrava: BARF (Biologically Appropriate Raw Foods – biologicky vhodná surová potrava) je metóda kŕmenia psa prirodzenou stravou – surové mäso, surové kosti a surová zelenina. Vynechaním tepelného spracovania sa zachovávajú všetky bioaktívne látky v celom pôvodnom množstve. Patrí k pomerne drahým spôsobom stravovania.

Čo je to holistické krmivo?

Slovo holistické znamená celostné. „Toto krmivo má za úlohu zviera nielen nasýtiť, ale má pôsobiť na celkový stav ako zdravotný, tak aj vitálny,“ vysvetľuje Michaela Ivicová. Malo by byť prevenciou proti chorobám, stimuluje imunitu, upravuje chorobné prejavy. Holistické krmivo musí byť komplexné, zložením sa má čo najviac priblížiť prirodzenej strave psa.

Podiel mäsa je oveľa vyšší ako v krmive, ktoré sa označuje ako prémiové. Zachováva si maximum živín, vitamínov a minerálnych látok. Taktiež môže byť obohatené o sušené ovocie, liečivé bylinky a lesné plody. Holistické krmivo by nemalo obsahovať žiadne obilniny, ako je pšenica, kukurica, sója.

Pozor!

Časté striedanie krmív rôznej konzistencie psy neznášajú. Ich tráviaci systém sa adaptuje na určitý druh stravy a po zmene sa zvyčajne dostavia tráviace ťažkosti, najčastejšie hnačka. Pes sa časom inej strave prispôsobí a trávenie sa upraví, ale zmena by nemala byť častá. Nie je dobré ani často meniť značku granúl. Okrem tráviacich problémov riskujete aj možnosť, že psovi „nesadnú“ a jednoducho ich odmietne žrať. Keď už máte „svoju“ značku granúl, je vhodnejšie meniť v nej už iba príchuti.

Podľa čoho vyberať

1. Vek psa – iné výživové nároky má prudko rastúce šteňa a iné dospelý či starý pes.

2. Pohlavie psa – tu je menší rozdiel v kŕmení pri kotných a dojčiacich sučkách, ktoré majú zvýšené nároky na prísun vitamínov a minerálov.

3. Zdravotný stav psa – pokiaľ viete, že je váš pes alergický, zle znáša nejakú zložku krmiva, má chorý niektorý orgán alebo cukrovku, bude mať iné výživové nároky než úplne zdravý jedinec.

4. Životný štýl psa – pes gaučového typu, ktorý väčšinu dňa trávi zavretý v byte, má úplne iné výživové potreby než pes, ktorý prevažnú časť roka trávi vonku v lese.

5. Cena a zloženie krmiva – tie spolu väčšinou dosť súvisia, ale pozor, nemusí to tak byť. Čítajte obaly krmív, aby ste vedeli, čo svojmu psovi dávate.

Čo sa píše na obale

V zložení je na prvom mieste vždy surovina, ktorej obsah v krmive je najvyšší. Malo by tam byť mäso s presným označením druhu – hovädzie, králičie, morka či iné. Len v krmivách pre seniorov a psy s nadváhou nebýva mäso na prvom mieste ani v superkvalitných krmivách. Najlepšie mäso je čerstvé alebo sušené. Mäsová múčka je síce už spracované mäso, ale tiež dobré.

– hovädzie, králičie, morka či iné. Len v krmivách pre seniorov a psy s nadváhou nebýva mäso na prvom mieste ani v superkvalitných krmivách. Najlepšie mäso je čerstvé alebo sušené. Mäsová múčka je síce už spracované mäso, ale tiež dobré. Pozor by ste si mali dať na označenie „vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu“. Za tým sa skrývajú zobáky, krv, črevá, perie a podobne.

Ďalej sú v zložení uvedené rastlinné zložky, ale zase musia byť presne definované, napríklad ryža, kukurica, jačmeň, ovos. Vo všeobecnosti sa vyhýbajte nejasným formuláciám, ako „vedľajšie produkty rastlinného pôvodu“ a podobne. Ak sa výrobca má čím pochváliť, tak sa pochváli. Ak nie, zahmlieva.

a podobne. Ak sa výrobca má čím pochváliť, tak sa pochváli. Ak nie, zahmlieva. Na obilniny v strave existujú rôzne názory, niektoré krmivá sa chvália tým, že žiadne neobsahujú. „ Obilniny pre psy nie sú vo všeobecnosti škodlivé, skôr pre psa vo väčšej miere nevyužiteľné, čiže nestráviteľné,“ myslí si Michaela Ivicová, odborníčka z veterinárnej kliniky PrimaVet.

skôr pre psa vo väčšej miere nevyužiteľné, čiže nestráviteľné,“ myslí si Michaela Ivicová, odborníčka z veterinárnej kliniky PrimaVet. Obsiahnuté živočíšne oleje tiež majú byť presne definované - rybí tuk, kurací tuk.

Konzervácia by mala byť prírodná, zmesou vitamínov E. V zložení často nájdete aj popol. Nepredstavujte si ten pozametaný z krbu. Myslí sa tým množstvo popola, ak by sa krmivo spálilo, čiže podiel zle stráviteľných zložiek. Mal by byť čo najnižší.

Ľudské pochúťky ich zabíjajú!

Michaela Ivicová, odborníčka z veterinárnej kliniky PrimaVet:

Ľudia majú veľkú obľubu rozmaznávať svoje psy a prihadzujú im jedlo zo svojho stola, pričom si neuvedomujú, akým rizikám vystavujú tým svojich miláčikov. Najčastejšie sa prejavia poruchy trávenia alebo alergické reakcie, ktoré sa odhalia až veterinárnym vyšetrením. To, čo robí ľudské jedlo pre psy nevhodným, sú prepálené tuky, korenie, soľ a ďalšie dochucovadlá, konzervanty a podobne. Párky, slanina, klobásy a či zvyšky zo stola psovi do misky jednoducho nepatria!

Ako chrániť psa pred parazitmi

Čo odradí kliešte?

Dnes už je na trhu dostupné veľké množstvo rôznych druhov prípravkov proti kliešťom aj blchám. Líšia sa spôsobom aplikácie, dĺžkou účinnosti a cenou. To sú faktory, ktoré treba zhodnotiť a podľa potrieb a preferencií si vybrať. Majte však na pamäti, že žiaden z nich nezabezpečí stopercentnú ochranu.

1. Spreje

Ak si na ochranu proti kliešťom a blchám vyberiete sprej, dôležité je použiť dos­tatočné množstvo prípravku a rovnomerne ho rozptýliť po celom tele zvieraťa. Väčšina sprejov však usmrtí len parazity prítomné na tele zvieraťa. Nevýhodou je pre zviera nepríjemná aplikácia a krátkodobý účinok. Vhodné sú pre mláďatá a zvieratá, ktoré je potrebné chrániť len príležitostne.

2. Šampóny

Podobne ako spreje majú krátkodobý účinok a ničia len parazity už prítomné na tele zvieraťa. Vhodné sú na jednorazové ošetrenie psa či mačky.

3. Spot-on alebo pipetky-kvapky

Spot-on prípravky sa aplikujú priamo na kožu vzadu na krku alebo medzi lopatkami. Z miesta aplikácie sa v priebehu dvoch až troch dní prípravok vstrebe do vrchnej vrstvy kože. Účinok týchto prípravkov býva dlhodobý, minimálne mesiac. Po použití prípravku by sa zviera nemalo kúpať aspoň dva dni. Tento spôsob je vhodný pre domácich maznáčikov, čiže psy, ktoré sú v častom blízkom kontakte so svojím majiteľom a tiež pre rodiny s malými deťmi. Vo všeobecnosti sa neodporúčajú pre psy s hmotnosťou menšou ako 2 kg a zvieratá mladšie ako 2 mesiace.

4. Obojky

Protiparazitárne obojky sa od seba odlišujú účinnou látkou aj dobou ich pôsobenia, chránia obvykle 4 - 8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje postupne a zabezpečuje tým dlhodobý účinok. Aby obojok fungoval, musí byť v kontakte s kožou. Pri skladaní sa jeho účinnosť znižuje. Obojky sú odolné proti vode a na zachovanie dlhodobého účinku je dôležitá údržba, raz mesačne je vhodné obojok odmastiť mydlovou vodou. Výhodou je jednorazová aplikácia a dlhodobá účinnosť. Nevýhodou môže byť zápach niektorých obojkov, čo môže obťažovať majiteľov bytových psov. Vzhľadom na obsah účinných látok nie je ľuďom odporúčané dotýkať sa týchto obojkov, a preto by ste mali zvážiť jeho použitie, ak sú v domácnosti deti.

5. Tabletky

Ich výhodou je jednorazová perorálna aplikácia. Sú vhodnou voľbou pre rodiny s malými deťmi, pre dlhosrsté psy a psy, ktoré sa často šampónujú. Nevýhodou je spôsob účinku prípravku – reaguje až po kontakte parazita s krvou psa.

Odčervovanie

S týmto pojmom sa stretne každý majiteľ hneď pri kúpe šteniatka. Odčervením sa zviera zbavuje vnútorných črevných parazitov, ktoré ohrozujú nielen zvieratá, ale aj človeka. Neodčervené zviera je nebezpečné obzvlášť pre deti, ktorých imunitný systém si nevie s parazitmi poradiť tak ako dospelý človek.

Cieľom odčervenia je zničiť prítomné parazity v čreve a zabrániť tak vylučovaniu ich vajíčok trusom do okolitého prostredia. Prípravok na odčervenie vo forme tabliet, spot-on alebo pasty sa dá zakúpiť u každého veterinárneho lekára, ale aj na internete.

Odčervovanie je pravidelná činnosť, ktorú treba vykonávať opakovane. Prvé odčervenie šteniatka má byť vo veku 14 dní. Ďalšie odčervenie vykonáme v 14-dňových intervaloch a to až do veku 3 mesiacov. Od 3. mesiaca veku šteňaťa odčervujeme každé 3 mesiace, dospelé psy každých 3 až 6 mesiacov.

Ako zistiť, že je chorý

Jednoducho. Je iný. Môže byť odrazu menej aktívny, veľa spí, inak sedí, inak sa pohybuje, možno je viac alebo práve menej prítulný. Vy poznáte svojho miláčika najlepšie, nedajte si radiť od okolia. Keď viete, že mu dopĺňate vodu dvakrát denne a dnes nevypil ani jednu misku, nezisťujte na internete, prečo by to malo byť normálne. Nie je. Neváhajte a vezmite ho k veterinárovi. Keď pes piští a kňučí, zrejme ste uňho už dávno mali byť.

Aké má podľa zákona povinnosti majiteľ

Daň: Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec majiteľovi psa staršieho ako 6 mesiacov. Pre potreby tejto dane je majiteľ povinný psa prihlásiť na miestnom úrade, ktorý určuje aj výšku dane.

Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec majiteľovi psa staršieho ako 6 mesiacov. Pre potreby tejto dane je majiteľ povinný psa prihlásiť na miestnom úrade, ktorý určuje aj výšku dane. Očkovanie: Na Slovensku je povinné iba očkovanie proti besnote. Jednotlivé vakcíny majú rôznu dobu účinku, zvyčajne okolo dvoch rokov. Váš zverolekár vám ju oznámi, aby ste vedeli, kedy je potrebné psa preočkovať.

Na Slovensku je povinné iba očkovanie proti besnote. Jednotlivé vakcíny majú rôznu dobu účinku, zvyčajne okolo dvoch rokov. Váš zverolekár vám ju oznámi, aby ste vedeli, kedy je potrebné psa preočkovať. Čip: Majiteľ je povinný označiť každého psa mikročipom najneskôr do 31. 10. 2019. V súčasnosti môže byť pes bez čipu len v jedinom prípade: Ak sa narodil pred 1. septembrom 2018 a nemení majiteľa. Psy narodené po 1. 9. 2018 musia byť označené do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka.

Majiteľ je povinný označiť každého psa mikročipom najneskôr do 31. 10. 2019. V súčasnosti môže byť pes bez čipu len v jedinom prípade: Ak sa narodil pred 1. septembrom 2018 a nemení majiteľa. Psy narodené po 1. 9. 2018 musia byť označené do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka. Vôdzka: Na území väčšiny slovenských miest možno vodiť psy na verejných priestranstvách len na vôdzke a majiteľ, ktorý vedie psa na verejnosti bez vôdzky, sa dopúšťa priestupku.

Na území väčšiny slovenských miest možno vodiť psy na verejných priestranstvách len na vôdzke a majiteľ, ktorý vedie psa na verejnosti bez vôdzky, sa dopúšťa priestupku. Náhubok: Musí ho mať na verejnom priestranstve iba pes, ktorý je označený za nebezpečného. Nebezpečný pes je podľa zákona ten pes, ktorý už predtým pohrýzol, alebo poranil človeka alebo zviera.

Starého psa novým kúskom naučíš!

Aj keď sa hovorí opak, pes v každom veku sa dá ešte vycvičiť. „Pes sa učí celoživotne rovnakou rýchlosťou. Pri staršom psovi však čas predlžuje to, že ho musíme najskôr niečo odnaučiť a až následne naučiť niečo nové,“ vysvetľuje Juraj Ferko, inštruktor výcviku psov zo školy Doggie.sk.

Napríklad privolanie je náročný povel a závisí od množstva faktorov. „Keď už mám dospelého psa, tak by som mal najskôr privolanie učiť na dlhej vôdzke. Ak pes doma hryzie veci, najčastejšie je to z dôvodu, že má málo bežných denných aktivít. Takže prvá rada je zvýšiť aktivitu psa, ale pomôcť aj tým, že ukážem, čo hrýzť môže a čo nie. Keď iba niečo zakážem, pes bude frustrovaný a nemusí sa mi to podariť.“