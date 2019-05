Vlhová má hlavu v smútku: Zdravotné problémy ju vyradili z hry

Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej zabránila v avizovanej účasti na polovičnom Ironmane v rakúskom St. Pöltene choroba.

Plávanie na 1,9 kilometra, 90 km na bicykli a bežecký polmaratón chcela absolvovať v nedeľu, ale ozvali sa zdravotné problémy, ktoré ju sprevádzali ešte počas zimnej sezóny.

Vlhová napriek chorobe triumfovala v januári v slalome Svetového pohára vo vyše 300 km vzdialenom Flachau. Triatlon je pre ňu doplnkový šport, a preto tentoraz neriskovala so zápalom priedušiek, no neúčasť označila za športovú tragédiu. "Od novembra som sa na to pripravovala a dávala som do toho všetko. Chcela som to absolvovať čo najlepšie a prišlo niečo, čo mi to zmietlo zo stola. Asi sa to deje pre nejaký dôvod, možno som ešte nebola prichystaná," povedala 23-ročná Slovenka, ktorej štart len pred niekoľkými dňami vyzeral úplne reálne: "V utorok som prišla z lyží, v stredu som dostala teploty a vo štvrtok ráno som sa musela zmieriť s tým, že nebudem štartovať. Vrátila sa mi choroba, čo som mala v januári, trošku s tým bojujem, mám antibiotiká. Moje zdravie je prvoradé a lyžujem, musím si na seba dávať pozor. Liečila som sa hneď po sezóne, ale asi to nezabralo najlepšie a vrátilo sa mi to ešte horšie. Môže mi to prejsť na pľúca, čo nepotrebujem."

Na polovičný Ironman sa odhodlali aj ďalší členovia tímu. Hoci Vlhovej zostala úloha podporovateľa popri trati, medzi jednotlivcami súťažili tréner Livio Magoni, asistent Matej Gemza, fyzioterapeut Šimon Klimčík i servisman Matteo Baldissarutti: "Nápad spestriť si medzisezónne obdobie bol Magoniho, taliansky kouč má na konte aj celé Ironmany (plávanie 3,86 km, bicyklovanie 180,25 km, maratón): "On bol spúšťač, celé minulé leto ma tlačil, že sa mám prihlásiť, že to bude dobrý tréningMaťko Gemza mal trošku problémy. Viem, ako pláva, bol z nás jeden z najrýchlejších, asi mu robila problém studená voda. Podstatné je prísť do cieľa, aby to zvládli za mňa. Moja ambícia bola prísť do cieľa, pre mňa by bol problém asi bicykel od 60. kilometra a potom ten beh. Spoliehala som sa, že to je posledná disciplína, aj keby som ju mala odkráčať."

Slovenskú reprezentantku však absencia v poli súťažiacich neodradila a drinu plánuje zúročiť v budúcnosti: "Som poctivec a všetko robím na 120 percent, moja rodina to videla. Keď som začala trénovať, zistila som, aké to je náročné. Robila som tri disciplíny, tri tréningy denne. Bolo to dosť ťažké, dala som do toho všetko, ale prišla choroba. Bola to pre mňa obrovská výzva a dopadlo to takto. Možno o rok, štartovné mám stále zaplatené, už som sa pýtala, či sa dá presunúť na budúci rok, a povedali, že áno. Určite raz v živote pôjdem triatlon, je to však ďaleko, človek si niečo plánuje polroka a neuskutoční sa to."

Choroba narušila aj Vlhovej najbližší program: "Mám za sebou dva výjazdy v Taliansku, bol to len taký rozbeh. Ako som ochorela, všetko sa muselo zmeniť. Možno celý jún budem doma, zrušili sme ďalšie lyže, na ktoré sme mali ísť tretieho. Nie je to zábava, musím si dávať pozor, aby sa mi to nevrátilo v zime. Potom musím trénovať, lebo stratím veľa sily. Ideme krok za krokom, v sobotu sme mali poradu a bavili sme sa, čo ďalej. Nechceme to podceniť, najprv musíme doliečiť túto chorobu a začneme odznova."