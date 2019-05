Výsledky volieb do europarlamentu: Pre stranu Smer-SD sú dôvodom na zamyslenie

Výsledky volieb do europarlamentu znamenajú pre vládny Smer-SD dôvod na zamyslenie, ako odkomunikovať svoj program v mestách a mobilizovať voličov na vidieku, aby o Slovensku nerozhodovalo "iba hlavné mesto".

Strana takto reagovala na neoficiálne výsledky.

"Podľa našich predbežných analýz získala strana Smer-SD viac hlasov ako v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Neoficiálne čísla však naznačujú, že mobilizácia vo veľkých mestách, predovšetkým v Bratislave, odsunula stranu Smer-SD na druhú priečku v celkových číslach," uviedol v stanovisku na sociálnej sieti Smer-SD.

Stranu teší, že drvivú väčšinu hlasov dostali strany, ktoré chápu, že Európska únia je najlepšou alternatívou pre Slovensko a zárukou pokoja a prosperity pre občanov.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.