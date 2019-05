Politológ reaguje na úspech ĽSNS v eurovoľbách: Do parlamentu sme poslali najhorších fašistov!

Ľudová strana Naše Slovensko dosiahla v eurovoľbách dobrý výsledok pre ňu, nie však pre našu krajinu.

Do Európskeho parlamentu sme poslali najhorších fašistov v Európe. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval na neoficiálne výsledky eurovolieb, podľa ktorých by kotlebovci skončili tretí so ziskom asi 12 percent. „Nebudú súčasťou straníckych rodín. Sotva ich niekto k sebe zoberie. ĽSNS získala viac percent ako v prezidentských voľbách,“ skonštatoval Mesežnikov.

Výsledky eurovolieb podľa neho odrážajú aktuálne politické trendy v spoločnosti. Tvrdí, že koalícii Progresívne Slovensko (PS) - Spolu pomohlo to, že kandidátka PS bola zvolená za novú prezidentku. „Smer-SD nedokázal osloviť svojich voličov, aby vyhral voľby. Smer ako strana prehrala ďalšie voľby. Sme rodina nepomohla spolupráca so Salvinim, ani Le Penovou. Neuspela ani jedna maďarská strana, budú sa musieť zamyslieť nad svojím ďalším osudom. Výsledok OĽaNO odráža reálnu pozíciu strany. SaS si v Európskom parlamente polepší, aj keď v prieskumoch bola vyššie,“ zhodnotil neoficiálne výsledky eurovolieb Mesežnikov.

Mesežnikov podčiarkol, že volebná účasť je stále nízka. Odhaduje sa na 20 percent. „Môže nás to na jednej strane tešiť, že oproti minulým eurovoľbám je vyššia, no stále je to nízke číslo. Nie je to dobré vysvedčenie pre občanov Slovenska z hľadiska toho, ako vnímajú naše členstvo v EÚ. Nazval by som to ´euroslepotou´. Neuvedomujeme si dôležitosť nášho členstva v EÚ,“ dodal politológ.

Voľby do Európskeho parlamentu by podľa predbežných výsledkov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. Odhaduje sa, že ich zisk by mohol byť zhruba 20 percent. Druhý Smer by mal podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získať okolo 15 percent. Zisk strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko sa odhaduje 12 percent. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s 9, 69 podľa predbežných výsledkov umiestnilo na štvrtom mieste, s 9,6 percenta nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo mať nad päť percent. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov. Oficiálne výsledky oznámi Štatistický úrad SR dnes okolo 23:00.