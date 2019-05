Bénes sa po hosťovaní vracia do Borussie Mönchengladbach: Dúfa v pozvánku do repre

Slovenský futbalový stredopoliar László Bénes (21) strávil jarnú časť aktuálneho ročníka 2018/2019 na hosťovaní v nemeckom druholigovom klube Holstein Kiel.

Nastúpil v 15 zápasoch II. bundesligy a ako priznal v rozhovore pre agentúru SITA, anabáza na severe Nemecka splnila svoj účel.

"Hodnotím to iba pozitívne, pretože mi prinieslo to, čo som potreboval - hernú prax. Odohral som viac zápasov. Možno spočiatku som nehrával v základnej zostave toľko, koľko by som chcel, ale potom to už bolo dobré. Dával som aj góly, prihral som na sedem zásahov. Hosťovanie v Kiele vnímam veľmi pozitívne a už sa teším naspäť do ´Gladbachu´," povedal 21-ročný rodák z Dunajskej Stredy.

Bénes v Kieli nabral hernú prax a v lete bude môcť zabojovať o miesto v kádri kmeňového zamestnávateľa Borussie Mönchengladbach. "Už teraz sa teším na novú sezónu, nové výzvy. Budeme mať v Borussii nového trénera, takže uvidíme.netají slovenský mladík ambície pred ročníkom 2019/2020.Šikovný ľavák má zatiaľ na konte jediný štart v reprezentačnom A-mužstve. Pripísal si ho ešte 10. júna 2017 pod vedením Jána Kozáka pri víťazstve v Litve (2:1) v kvalifikácii MS 2018. Verí, že po dvoch rokoch by mohol pridať ďalšiu zápasovú čiarku v národnom tíme.

"Dúfam, že budem súčasťou najbližšej nominácie. Keď sme s Kielom nedávno hrali neďaleko Frankfurtu nad Mohanom (koncom apríla v Sandhausene, pozn.), bol za mnou reprezentačný tréner Hapal s asistentom Brunegrafom. Boli sa v rovnaký víkend pozrieť na Pekaríka s Dudom, ktorí v tom čase hrali s Herthou na ihrisku Eintrachtu Frankfurt. Prišli za mnou do hotela a vraveli mi, že je možné, že ma nominujú, aby som bol pripravený. Uvidíme, ako to dopadne. Pevne dúfam, že budem medzi vybranými," skonštatoval László Bénes, ktorý na záver pre agentúru SITA prezradil, že v Kieli nemal zdravotné problémy a absolvoval každý tréning.