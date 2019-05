Predbežné výsledky volieb: Ktoré strany zatiaľ vedú?

V novom Európskom parlamente (EP) by mali za Slovensko sedieť predbežne poslanci Smeru-SD, koalície Progresívne Slovensko (PS) - Spolu, strán ĽSNS, KDH, SaS, OĽaNO. Vyplýva to z priebežných odhadov politických strán po sčítaní približne 400 z necelých 6000 okrskov.

Podľa nich by Smer-SD mal mať necelých 19 percent, čo by znamenalo tri mandáty. Koalícia PS - Spolu by mala získať vyše 18 percent a s tým tri kreslá. Rovnaký počet kresiel by mohla obsadiť ĽSNS, ktorej odhady predpovedajú približne 13,5 percenta. Štvrté by malo skončiť KDH, ktoré môže mať podľa odhadov okolo 11 percent a dva mandáty.

Do europarlamentu by sa mala dostať aj SaS s odhadovaným ziskom okolo 9,6 percenta, čo by tiež predstavovalo zisk dvoch mandátov. Uspieť by malo aj OĽaNO, ktoré by mohlo za niečo necelých sedem percent dostať jedno kreslo.

Parlamentná strany SNS, Sme rodina a Most-Híd nemajú zatiaľ ani päť percent. SNS má podľa odhadov cez štyri percentá, Sme rodina okolo 3,6 percenta a Most-Híd cez dve percentá.

Podľa odhadov volilo na Slovensku v eurovoľbách okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23. hodine. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.