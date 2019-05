Dieťa plakalo a tak sa ho rozhodla potrestať: Pestúnka zabila chlapčeka († 2) otrasným spôsobom

Pestúnka, ktorá zabila len dvojročné dieťa tým, že do jeho kaše pridala 50 gramov soli, bola odsúdená na 14 rokov za mrežami.

Yana Deinesh (25) mala na starosti dieťa, zatiaľ čo jeho matka bola v práci, píše metro.co.uk. Pestúnka, spolu s rodinou, mala mesiac týrať dieťa a biť ho opaskom. Incident sa odohral v okolí ruského mesta Archangeľsk. Podľa tamojších zdrojov mu Yana otrávila jedlo v júni 2018, pretože plakal a potreboval „byť potrestaný“.

Do ovsenej kaše mu prisypala pol balíčku soli a násilím ho donútila ju jesť. Krátko potom prišlo chlapčekovi zle a stratil vedomie. Prevezený bol na jednotku intenzívnej starostlivosti v kritickom stave. Doktori sa snažili zachrániť jeho život, no to sa im nepodarilo.

Yana sa po zatknutí priznala ku všetkému, čo spravila. Vyšetrovateľom povedala, že „nemyslela na dôsledky a nechcela, aby chlapec zomrel“.

„Ani dospelý človek nie je schopný dobrovoľne zjesť také množstvo soli. Prípad sme riešili ako vraždu a súd nám vyhovel,“ vyjadril sa prokurátor Vadim Kuchin.