Mladá žena zažila po prebudení hrôzu: Po škrabnutí od mačky sa jej tvár zmenila na nepoznanie

Heidi Plamping sa ráno zobudila s modrinou pod okom a napuchnutou tvárou, čo mohla byť reakcia na škrabnutie od jej mačky.

Incident sa stal na začiatku mája, keď boli navštíviť kamaráta. Mačku pustila z vôdzky, no ona sa zľakla psov a zamotala sa do nej. Heidi sa jej snažila pomôcť, no mačka na ňu skočila pričom ju poškriabala. Na tvári mala dokopy sedem rán a tri ďalšie na ruke. Ráno si pod okom našla modrinu a v priebehu nasledujúcich dní jej opuchli oči a aj ruky. Doktor jej predpísal tabletky a poslal ju domov.

Na ďalší deň sa však opuch ešte zhoršil, tak zašla opäť za doktorom. Ten povedal, že škrabance od mačiek môžu v niektorých prípadoch končiť až smrťou.

Heidi dostala od lekára novú dávku antibiotík. Tie s opuchom pomohli, no na ruke sa jej objavila nepekná vyrážka. Doktor jej označil na ruke oblasť, kde sa vyrážka nachádzala a prikázal jej ísť na pohotovosť, ak by sa rozšírila za vyznačenú oblasť. Našťastie sa to nestalo a predpísané lieky problémy vyriešili.