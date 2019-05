Leonardo da Vinci fascinuje vedcov aj 500 rokov po smrti: Ako porucha ADHD ničila jeho diela

Leonardo da Vinci namaľoval také majstrovské diela, ako sú Mona Líza či Posledná večera.

Okrem toho navrhol plány na zostrojenie helikoptéry a bol vo svojej dobe zrejme najväčším znalcom ľudskej anatómie. No aj on mal svoje chyby. Napríklad mal problém s dokončením svojich diel. Nová teória tvrdí, že to bolo pre ADHD.

Vedci maestrovu osobnosť stále nechcú nechať na pokoji. Zaujíma ich, aký bol a prečo veľa diel nedokončil. ,,Som presvedčený o tom, že ADHD je najpresvedčivejšia a vedecky hodnoverná hypotéza na vysvetlenie Leonardových ťažkostí pri dokončovaní jeho diel,“ povedal profesor psychiatrie Marco Catani.

Podľa viacerých štúdií mal problémy s pozornosťou a hyperaktivitou už od detstva. Spával len pár hodín a skákal z úlohy na úlohu. Málokto vie, že nedokončil ani svoje najznámejšie dielo - Monu Lízu. Teraz sa aspoň konečne vie dôvod prečo.

ADHD

Ide o poruchu pozornosti s hyperaktivitou.

Patrí medzi neurovývojové poruchy.

Ľudia, ktorí ňou trpia, majú problém dokončiť úlohy, sústrediť sa, prehliadajú detaily a skôr, ako niečo dokončia, začne ich to nudiť.

Častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien.

Mali ju aj Thomas Edison, Picasso či Alfred Hitchcock.

ADHD má približne 5 % detí, pričom väčšina z nich trpí touto poruchou aj v dospelosti.

Až 75 % ľudí s ADHD má aj nejaké ďalšie psychické ťažkosti, či už úzkosti, depresie, poruchy osobnosti či závislosti.

Leonardo da Vinci

Dátum narodenia: 15. apríl 1452, Taliansko

Dátum úmrtia: 2. máj 1519, Francúzsko

Taliansky architekt, sochár, maliar, vynálezca a hudobník. Jeho najznámejšími maľbami sú Mona Líza a Posledná večera.