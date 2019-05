Majstrovský tréner prišiel o vlasy: Ševelu vyholili na „Kmotríka“!

Slovan sa dočkal! Po takmer desaťročnom vyhnanstve v nehostinných priestoroch susedných Pasienkov si mohol konečne vychutnať majstrovský titul na Tehelnom poli.

Šporar vyrovnal strelecký rekord ligy, Slovan sa rozlúčil s Vittekom

Oslavy deviateho slovenského prvenstva vyšperkovala rozlúčka Róberta Vitteka s belasým dresom i kariérou.

S výnimkou už odcestovaných Maročana Mohu a Holanďana Jurija de Kampsa si prišiel na pódium po zlaté medaily a trofej Esencia hry kompletný káder. Zatiaľ čo hráči ochotne pózovali fotografom, tréner Martin Ševela priamo na mieste činu prichádzal o havranie vlasy. Kondičný tréner Xavier de Sousa Simoes mu strojčekom vykosil hlavu dohola. Chytil tak celkom solídnu podobu viceprezidenta klubu Ivana Kmotríka mladšieho.

„Dúfam, že sa ma takto ľudia nezľaknú. Ešte nikdy som nebol takto ostrihaný. Čo narobím? Mám si ísť do kaderníctva kúpiť nejakú parochňu? Musím trochu počkať, kým vlasy trochu narastú,“ smial sa Ševela. Je to už jeho tretí ligový titul. Priznal sa, že nápad so strihaním vyšiel z jeho hlavy. V Žiline po rozhodujúcom víťazstve tomu unikol. „Myslel som si, že na to zabudli alebo mi nerozumeli. Omyl, nechali si to na tú najlepšiu chvíľu. Nehnevám sa na nich.“