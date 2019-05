Vittekova rozlúčka so Slovanom: Podporiť ho prišla aj jeho bývalka Patrícia

Foto

Kopačky, ktoré mal obrazne zavesiť na klinec, sú fuč. Vďačne ich daroval fanúšikom. S futbalovou kariérou sa lúčil bosý. Róbert Vittek (37) uzavrel jednu kapitolu svojho života. Štvrťhodinu pred koncom zápasu so Sereďou vybehol na svoj posledný zápas. Dokonca mal aj šancu na jubilejný stý gól v belasom drese. Nevyšlo to, ale ikona Slovana to neľutuje.