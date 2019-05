Eurovoľby ONLINE: Kuriózny problém v bratislavskom Ružinove, kvôli Američanke volali políciu!

Volebné miestnosti po celej krajiny otvorili svoje brány! Slováci si vyberajú svojich zástupcov do Európskeho parlamentu.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov. Volebné miestnosti v 5951 okrskoch sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov. Na vybratom hlasovacom lístku volič môže zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej urny v obálke. Vhodením hlasovacieho lístka bez obálky nie je hlas platný.

Všetko dôležité a zaujímavé sa dozviete v našom ONLINE prenose.

ONLINE: Eurovoľby 2019 Veľmi malý záujem voličov zaznamenali dopoludnia v sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v rómskej osade v Trebišove. ,,Zatiaľ to vyzerá veľmi pokojne, voličov je, dá sa povedať, poskromne. Veríme ale, že v ďalšom priebehu dňa prídu vo väčšom počte," uviedol pre TASR predseda okrskovej komisie č. 3 v Trebišove Tibor Lokša. V tejto súvislosti povedal, že eurovoľby mohli byť viac medializované aj s vysvetľovaním ich dôležitosti. Pre obyvateľov osady môže byť náročné zorientovať sa pri výbere 31 politických subjektov, pričom krúžkovať môžu len dvoch kandidátov na hlasovacom lístku. Hlasovací lístok je platný aj v prípade, ak sa volič pomýli a zakrúžkuje viac ako dvoch kandidátov. Na pridelené prednostné hlasy sa však nebude prihliadať. V súvislosti so sobotnými eurovoľbami to potvrdila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. Lístok je podľa nej neplatný, ak sa v obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok. Svoj hlas v eurovoľbách odovzdajú aj známe osobnosti. Prečo si eurovoľby nenechajú ujsť Adela Vinczeová a Viktor Vincze, Zlatica Puškárová, Martin Nikodým a ďalší, si prečítajte TU. Sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu sa v obci Ľutina v Sabinovskom okrese zúčastnili aj snúbenci Petra Čorňáková a Matúš Bačinský, ktorí majú v tento deň svadbu. ,,Stále hovorím, že každý jeden článok je veľmi dôležitý a aj my sme článkom nejakého tela, ktoré keď chce fungovať, potrebuje zapojiť každý jeden sval. Pokladám sa tiež za nejaké tkanivo, ktoré môže prispieť k tomu, aby sa niečo dokázalo zmeniť k lepšiemu," povedala pre TASR Čorňáková na margo Európskej únie (EÚ). Doplnila, že v minulosti žila rok v Rakúsku a osem rokov vo Veľkej Británii. ,,Vrátila som sa domov, pretože to tu milujem, milujem túto krajinu, ľudí a vždy som sa chcela vrátiť. Získala som veľa, čo sa týka skúseností, ale tu je môj domov a moje srdce," povedala Čorňáková. V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 ústavov a väzenskej nemocnici v Trenčíne začali členovia okrskových volebných komisií prinášať postupne prenosné volebné urny. Doteraz bola volebná účasť väzňov na voľbách do Európskeho parlamentu veľmi nízka. Odsúdení a obvinení, ktorí majú právo voliť v takomto type volieb, len vo veľmi malom počte využívali svoje právo. Napríklad v predchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v SR uskutočnili koncom mája 2014, zaznamenali volebnú účasť 2,06 percenta. Vyplýva to zo štatistík ZVJS. ,,Nízka účasť väznených osôb na eurovoľbách je pravdepodobne neuvedomenie si poslania a pôsobnosti EP, resp. jeho volených zástupcov vo vzťahu k úprave podmienok výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Vo voľbách prezidenta SR, ktorý má v právomoci udelenie milosti, prípadne amnestie, je evidovaný vyšší záujem o účasť," uviedla Nováková. V jednej z okrskových volebných komisií v bratislavskom Ružinove museli v sobotu počas volieb do Európskeho parlamentu (EP) riešiť kuriózny prípad. Možnosti odovzdať hlas v eurovoľbách sa dožadovala aj Američanka. ,,Do jednej z volebných miestností prišiel pán s družkou, ktorá je Američanka. Nemá dvojité občianstvo, len americké. Ale napriek tomu sa s veľkou vervou dožadovala možnosti voliť. Bolo to veľmi emotívne, tak sme museli kontaktovať aj políciu," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Odhliadnuc od tohto prípadu sú však podľa nej eurovoľby v mestskej časti zatiaľ pokojné a bezproblémové. Obyvatelia do volebných miestností chodia, ale v nižšom počte ako v predchádzajúcich voľbách. Nedovoľme, aby malo Slovensko opäť najnižšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý v sobotu využil voličský preukaz a odvolil mimo svojho bydliska. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Tomáš Kostelník. ,,Voľme srdcom ľudí, ktorí nebudú leniví v Bruseli pracovať pre Slovensko. Sme malý národ vzhľadom na počet obyvateľov, ale veľký srdcom a pracovitosťou. Máme čo Európskej únii ponúknuť," skonštatoval Danko. Občiansku povinnosť si splnila aj Kiskova nástupkyňa Zuzana Čaputová. Verí, že účasť v eurovoľbách bude na Slovensku oproti minulosti tentoraz vyššia. ,,Kampaň pred voľbami bola pomerne intenzívna, či už vo verejných médiách alebo na sociálnych sieťach. Verím, že nebudeme teraz poslední," povedala. Celý článok čítajte TU. Svoj hlas odovzdal aj stále úradujúci prezident Andrej Kiska. Väčšina ľudí na Slovensku podľa neho chce byť v EÚ a vidí pozitíva tohto projektu. Práve títo ľudia by v sobotu podľa Kisku nemali ostať doma. ,,Pretože vidíme, že extrémisti sa mobilizujú, je množstvo bilbordov a aktivít po celom Slovensku a nesmieme si nechať našu Európu ukradnúť," upozornil prezident. Celý článok čítajte TU. Vítame vás pri ONLINE prenose z eurovolieb na Slovensku. Ako správne hlasovať, si prečítajte v našom voličskom manuáli.