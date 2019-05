Rozlúčka vo veľkom štýle: Ribéry sa rozlúčil gólom, po žltej karte objal rozhodcu

Franck Ribéry je nepochybne obrovskou osobnosťou svetového futbalu. Tento rok sa rozlúčil s kariérou v Bayerne Mníchov a rozlúčkový zápas mal poriadny náboj.

Francúzsky futbalista Franck Ribéry vyhral s Bayernom 9 titulov a stal sa absolútnym rekordérom nemeckej Bundesligy. Po dvanástich rokoch sa s metropolou Bavorska rozlúčil.

Posledný zápas len podčiarkol Ribéryho genialitu. V 72. minúte sa vydal do šestnástky súpera, preštrikoval sa cez obrancov a efektným lobom prehodil brankára Frankfurtu.

Posledný gól patrične oslávil, vyzliekol si dres a radoval sa so spoluhráčmi. Za vyzlečený dres je automatická žltá karta, no to Ribérymu absolútne neprekážalo. Pokračoval v oslave a objatie si dokonca odniesol aj rozhodca.