Na eurovoľby pricestovali z celého sveta: Slováci žijúci v zahraničí vyslali jasný signál

Ani Slovákom žijúcim v zahraničí nie je jedno, kto bude Slovensko zastupovať v Európskom parlamente (EP).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Členstvo krajiny v EÚ považujú za jednoznačne pozitívne a prospešné, Slovensko by súčasťou Únie podľa nich malo byť aj naďalej.

"Pre Slovensko je určite prospešné byť členom EÚ, keďže sa tým podporuje napríklad trh. Slovensku to tiež prospieva, čo sa týka exportu a importu. Búrajú sa ako keby hranice. Existuje jednotná európska mena, ruší sa roaming. Takže je to len a len na prospech občanov," uviedol pre TASR 34-ročný Ján, ktorý na sobotné eurovoľby pricestoval z Bavorska.

Pozitívne vníma aj finančnú pomoc vo forme eurofondov. Je však presvedčený, že by sa mohli čerpať vo vyššej miere, a to všeobecne na celonárodnej úrovni, hlavne čo sa týka ciest a infraštruktúry. Zvýšil by tiež povedomie Slovákov o európske témy. "Myslím si, že Slováci sa skôr zaujímajú o domácu politiku a o európsku politiku až taký enormný záujem neprejavujú," poznamenal Ján.

Súhlasí s ním aj 41-ročný Michal, ktorý tiež volil v bratislavskej Petržalke. Podľa neho majú síce obyvatelia dostatok informácií, skôr ich však zaujmú problémy ako pozitíva. "Myslím si, že pozitívna reklama tu je, len si ju nevšímajú," podotkol.

Členstvo v EÚ vníma veľmi pozitívne. "To prvé, čo človeka môže napadnúť, je spoločný trh.skonštatoval Michal. Poukazuje tiež na fakt, že Slovensko patrí do schengenského priestoru, čím sa dá bez problémov cestovať.

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie.

hl ima