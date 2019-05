Americký atlét predviedol záver pretekov, na ktorý sa bude spomínať ešte skutočne dlho. Cieľovú pásku pretal počas letu ako Superman.

Preteky v behu na 400 metrov cez prekážky mali nevídaný záver. Zdrvujúci záverečný finiš bol pre dvoch pretekárov veľmi tesný.

When Miller-Uibo “dove” (fell) to beat Felix a couple years back, I was on the radio for an hour or so explaining to people why diving is likely not a good finishing tactic. Thankfully Infinite Tucker wasn’t listening. #bestnameever pic.twitter.com/JR0VhZyBq3 — Jason Kerr (@kerrjason) 12. mája 2019

Jeden z nich sa rozhodol vziať pretek do vlastných rúk a pár metrov pred cieľom sa zahral na superhrdinu. Do cieľa skočil ako Superman!