Cisár to má stále v nohe: Legendárny Totti jedným dotykom pomstil parádičku súpera

Legendárny futbalista Francesco Totti už ukončil aktívnu futbalovú kariéru. Do sŕdc fanúšikov sa ale zapísal nezameniteľným spôsobom.

Francesco Totti (42) to stále vie! Špílmacher rímskeho AS ukončil aktívnu futbalovú kariéru, ale na isté veci sa nezabúda do konca života.

Šporar vyrovnal strelecký rekord ligy, Slovan sa rozlúčil s Vittekom

Naposledy nás o svojich schopnostiach presvedčil na futsalovom turnaji. Jeden z mladých protihráčov sa ho pokúšal obohrať technickou fintičkou. Paráda sa mu aj podarila. Tottiho odplata prišla o pár sekúnd.

Po efektnom získaní lopty efektne prehodil gólmana a skóroval.