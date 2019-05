Krásna ryšavka sa zobudila ochrnutá: Lekári si nevšimli, že má zlomenú chrbticu!

Žena, ktorá si po hrozivom páde zlomila chrbticu, sa zobudila ochrnutá od pása dole. Na vine sú doktori, ktorí si nevšimli jej zranenie.

Holly Witney (26) z Kentu dostala lieky, ktoré jej mali pomôcť s jej duševným zdravím, no začala mať náhodné výpadky vedomia. Jeden takýto prípad sa stal, keď sa nachádzala pri schodoch a po strate vedomia z nich spadla, pričom si poranila chrbát tak, že skončila v nemocnici. Tam jej dali injekciu vália a poslali ju domov.

Vrátila sa ku svojmu normálnemu životu a hneď išla aj do práce, no nevedela sa zbaviť bolesti chrbta. Šesť dní po úraze sa prebudila ochrnutá. Previezli ju sanitkou späť do nemocnice, kde magnetická rezonancia potvrdila, že má zlomenú chrbticu.

Po operácii bolesť neustúpila a aj keď môže pohnúť nohami, žije v neustálom strachu. Už nemôže ísť na dlhé prechádzky alebo sa ísť korčuľovať. Ak by totiž spadla, ostala by ochrnutá už do konca života. Musela tiež odísť z práce tatérky hlavne kvôli pretrvávajúcej bolesti. „Láme mi srdce, že už nemôžem tetovať alebo sa ísť korčuľovať. Ak by som spadla ostala by som paralyzovaná už do smrti,“ vyjadrila sa pre portál Mirror.