Študenti naplno využili maturitný týždeň: Prešovu ušetrili 100 000 €

Mohli ich nechať zaháľať, ale našli im uplatnenie. Vyše 5 000 žiakov v Prešovskom kraji skrášľovalo počas maturitného týždňa svoje okolie celý týždeň. Väčšina z nich si prácu pochvaľovala, ale našli sa aj takí, ktorí si občas zafrflali. Mesto Prešov odhadlo ich prácu na pekne mastnú sumu.

Upratovanie a zveľaďovanie 9 miest kraja mali päť dní na starosti študenti rôzneho typu vzdelávacích zariadení. Ocenili to nielen oni, ale predovšetkým učitelia stredných škôl. Počas maturitného týždňa obyčajne nevedeli, ako majú študentov zamestnať, ale teraz dostali zmysluplné úlohy. „Natierame zábradlia a čistíme chodníky od buriny. Väčšina študentov k tomu pristupuje pozitívne, získavajú tu pracovné návyky,“ povedal Róbert Mačej, jeden z koordinátorov.

„Lepšie makať, ako sedieť v školských laviciach,“ zhodli sa študenti z Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove - Natália, Ema, Michaela a Kristián.Sú to prevažne žiaci stredných, ale aj základných škôl.

„Sme platforma Kresťania v meste a povedali sme si, že nielen sa modliť, ale aj urobiť niečo pre rozvoj miest a dedín. Prebieha to v spolupráci so samosprávami,“ vysvetlil Gabriel Paľa, hlavný iniciátor projektu Milujem svoje mesto, a dodal: „Pred 3 rokmi len mesto Prešov vyčíslilo našu prácu na 19-tisíc €, vlani už na 50-tisíc € a tohto roku sa to odhaduje až na 100-tisíc €.“