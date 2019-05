Vallo predstavil ďalšie detaily nového parkovania v Bratislave: Pozrite si aktuálny zoznam cien

Aké zmeny urobil? Magistrát do dnešného dňa k parkovacej politike dostal 108 pripomienok od mestských častí a spracoval okolo 2 000 podnetov od občanov.

Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii primátor Matúš Vallo.

Verejné pripomienkovanie k parkovacej politike potrvá do konca mája a mestské zastupiteľstvo definitívne rozhodne 27. júna. V rámci pripravovanej parkovacej politiky bude mať Staré Mesto špeciálne postavenie. Vodiči, ktorí tu nebudú mať rezidentské parkovanie, budú vo vybraných zónach platiť najvyššiu navrhovanú cenu za parkovanie, a to dve eurá za hodinu. V Starom Meste, v tarifnej zóne A, nebude platiť bonusová karta, vďaka ktorej si môžu Bratislavčania kúpiť 2 hodiny bezplatného parkovania denne v inej zóne za 10 eur.

Informoval o tom primátor Matúš Vallo. „Od mestských častí nám prišlo 108 pripomienok, ktoré sme vyhodnotili a nejakým spôsobom sme buď čiastočne alebo plne akceptovali 78 pripomienok,“ vysvetlil Vallo. Magistrát po pripomienkach mestských častí a verejnosti pristúpil k malým zmenám v návrhu.

Verejnosť môže VZN pripomienkovať do konca mája. „Potom odborné útvary mesta spracujú pripomienky obyvateľov a dáme to do komisií i na mestskú radu tak, aby bol pripravený materiál na schválenie v mestskom zastupiteľstve na konci júna. Keď to schválime, vytvoríme len rámec, aby sme mohli začať pracovať,“ upresnil primátor. Parkovacia politika začne fungovať koncom roka 2020 alebo až začiatkom roka 2021.

Aktuálny návrh cien za parkovanie:

Rezidenti: (100 hodín pre návštevy)

- 39 eur/rok (1. auto)

- 150 eur/rok (2. auto)

- 500 eur/rok (3. auto)

Nerezidenti - 0,50 - 2 eurá/hodina

Karta BONUS - 10 eur/ročne (2 hodiny parkovania denne v inej zóne)