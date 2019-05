Z EÚ dostávame najviac peňazí na hlavu hneď po Estónsku: Politológ hovorí o slovenskom paradoxe

Slovensko sa pravidelne umiestňuje na chvoste Európskej únie v počte voličov, ktorí si vyberajú europoslancov. Pred piatimi rokmi sme „trhli rekord“ a k urnám prišlo len 13 % z nás.

Na zvýšenie tohto čísla stačí pritom krátka zastávka vo volebnej miestnosti, kde odovzdáte hlasy svojim favoritom. Stávkové kancelárie nastavili tohtoročné odhady na približne okolo 20 % volebnej účasti. Prečo ľudia stále nemajú až taký vysoký záujem ísť voliť?

Je nepopierateľné, že Slovensko z členstva v Európskej únii minimálne vo finančnom smere mimoriadne benefituje. Na hlavu dostávame z EÚ najviac peňazí hneď po Estónsku. Napríklad iba v roku 2017 sme do rozpočtu Únie prispeli sumou 691 miliónov eur, naspäť sme však dostali cca 1,65 miliardy. Tieto prostriedky sme investovali do polnohospodárstva, škôl, ciest či výskumu.

To však zďaleka nie je maximálne množstvo peňazí, ktoré nám bol európsky rozpočet ochotný darovať.Každé euro, ktoré sa nám z tejto sumy nepodarí vyčerpať, je aj dôsledkom neschopnosti kompetentných.

Napriek týmto jednoznačným štatistikám Slovákov eurovoľby príliš nezaujímajú. Posledné tri razy sme prerazili dno volebnej účasti, nikto ďalší v Európskej únii na tom nebol horšie ako my.

Prečo nechodíme voliť

Politológ Grigorij Mesežnikov upozorňuje na slovenský paradox. „Drvivá väčšina Slovákov členstvo v EÚ podporuje, alebo ho minimálne akceptuje. Naša rekordne nízka volebná účasť je v príkrom rozpore s týmito číslami,“ konštatuje Mesežnikov. Vysvetľuje si to tým, že ľudia považujú inštitúcie EÚ za dobre fungujúce aj bez nás.

„Ľudia nepovažujú eurovoľby za dôležité, pri iných voľbách býva účasť aspoň okolo tých 50 %. Našinci veria európskym inštitúciám a veria, že budú fungovať dobre aj bez nás. To je, samozrejme, chybný postoj. Keby si to povedala každá krajina, tak by to tam nefungovalo,“ dodáva Mesežnikov.

„Chyba je skôr v politických stranách, od nich by som čakal viac informácií a zrozumiteľnejšie posolstvá. Oni chcú voličom nahovoriť, že oni budú bojovať za záujmy Slovenska v Európskej únii. My tam neposielame bojovníkov, ale ľudí, ktorí majú zaistiť správne fungovanie EÚ ako celku. Pretože keď napreduje Únia ako celok, tak z toho čerpá výhody každá členská krajina,“ uzavrel Mesežnikov.

Ako žmýkame EÚ (2004 - 2015)

Do EÚ sme zaplatili - 6,5 miliardy

Získali sme - 18,6 miliardy

Čistý zisk - 12,1 miliardy eur

Ako správne hlasovať

