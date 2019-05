Rodičia chceli dopriať talentovanému Radkovi veľký zážitok: Na kempe v Barcelone nás ošklbali o 2 000 €!

Zostali mu len oči pre plač. Futbalista Radko Ondrejka (9) robí rodičom obrovskú radosť. Dobre sa učí a dosahuje výborné výsledky v športe.

Pre jeho rýchle nohy a obratnosť ho vzali do vyššieho ligového ročníka v MFK Ružomberok. Jeho mama s otcom sa rozhodli, že mu doprajú futbalový kemp v Barcelone. Keď však zistili, že by museli za to zaplatiť spoločnosti, ktorá tábor ponúka, až 2 600 €, tak si to rozmysleli. Firma Goal Travel sa však ozvala, že im pre syna poukaz v hodnote 600 € daruje ako darček na Vianoce. Na konci počiatočnej eufórie je oklamané dieťa a smutní rodičia.

Rodičia Veronika (31) a Radovan (35) Ondrejkovci nie sú chudobní, ale ani bohatí. Na bežný chod života päťčlennej rodiny si dokážu zarobiť, dve tisícky eur na kemp v Španielsku pre ich syna však bola pre rodinný rozpočet predsa len silná káva. „Som lešenár, na tie peniaze sa nadriem,“ vraví otec Radovan. Keďže je však Radko dobrý žiak a usilovne trénuje v MfK Ružomberok, dokonca so staršími hráčmi, rozhodli sa, že mu urobia radosť.

Možnosť dostať sa na futbalový kemp našli na internete a ponúkala ho firma Goal Travel. „Napísali sme im, a keď nám povedali, že musíme zaplatiť 2 600 €, slušne som sa poďakovala a odmietla. Je to veľa peňazí, to si nemôžeme dovoliť,“ prezradila Novému Času Radkova mama Veronika.

Predajcovi sme uverili

Aké bolo jej prekvapenie, keď sa majiteľ firmy Marek Farkaš ozval, že kemp v hodnote 600 € firma daruje ich synovi za to, že je veľmi usilovný. „Bolo nám to čudné, ale našli sme veľa dobrých referencií a postupne sme uverili, že ide o serióznu firmu. Chceli, aby sme zaplatili iba poplatky za hotel a letenky vo výške 2 000 €, čo sme aj urobili. Od tej chvíle pán Farkaš zmizol a nekomunikuje,“ hovorí nešťastná mama malého futbalistu. Radko je veľmi smutný, na kemp sa tešil a rodičov práve jeho zlomená detská duša trápi najviac.

Keďže zistili, že spomínaná firma môže mať podobných vecí na rováši viac, podali na majiteľa trestné oznámenie. „Prijali sme trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu podvodu. V súčasnej dobe na prípade intenzívne pracujeme a vykonávame všetky potrebné úkony,“ informoval Nový Čas žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Firma Goal Travel na naše otázky do uzávierky novín nereagovala. „Sme zmierení, že tých 2 000 € už asi neuvidíme, ale radi by sme varovali všetkých ostatných rodičov detí. Toto sa nesmie diať,“ uzavrel Radkov otec.