Djokovič to pred Roland Garros prepískol: Incident v telocvični

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu, tenista Novak Djokovič (32), zaujal na sociálnych sieťach videom z telocvične.

Svetová tenisová jednotka neodhadla svoju silu a po jej tréningu ostala v podlahe telocvične riadna diera.

"Dnes som sa rozcvičoval s medicinbalom v posilňovni pred mojím tréningom. A hodil som ho príliš silno o zem. V dôsledku toho som však zničil drevenú podlahu. Roland Garros, prosím, odpustite mi. Alebo vlastne, zaplatím pokutu. Pre vašu informáciu, musím odísť z Paríža na niekoľko dní, kým sa neskončí vyšetrovanie. Moju účasť na Roland Garros by mali asi ešte posúdiť," žartuje Novak v popise videa.

Srbský tenista sa však zachoval ohľaduplne k ostatným a dieru v podlahe označil žltými a oranžovými kuželmi, aby sa nikto z jeho športových kolegov nezranil.

Novak Djokovič môže počas najbližších dvoch týždňov zopakovať na parížskej antuke historický počin. Ako aktuálny šampión z Wimbledonu, US Open a Australian Open sa po prípadnom triumfe na Roland Garros môže opäť po troch rokoch stať držiteľom tzv. nekalendárneho grandslamu. Podarilo by sa mu to už druhýkrát v kariére, kým jeho odvekí rivali Roger Federer a Rafael Nadal na tento míľnik doteraz nedosiahli a pre vysoký tenisový vek už asi nikdy nedosiahnu.