Slovenský futbalista si užíva USA: Duda skúsil aj ikonický bejzbal

Byť v USA a nezažiť bejzbal? Životný omyl, ktorý Ondrej Duda (24) neurobil. Vyskúšal si ho počas desaťdňového amerického turné berlínskej Herthy.

Počas desaťdňového amerického turné berlínskej Herthy sa slovenský reprezentant zoznámil s jedným z najpopulárnejších zámorských športov hneď prvý deň. So spoluhráčmi Kaluom (33) a Dilrosunom (20) sa vybrali na štadión Minnesota Twins.

Dôvodom nebolo iba to, že jeho dres oblieka Nemec Maximilian Kepler. Trio legionárov bundesligového klubu si v stánku účastníka Major League Baseball urobilo na pamiatku niekoľko spoločných fotografií. Duda neostal len pri nezabudnuteľných záberoch. Vyskúšal si bejzbalovú rukavicu a vrcholom návštevy bolo pár testovacích odpalov.

S bejzbalovou pálkou predviedol solídne reakcie na vystreľujúce loptičky z automatického vrhača. Viacero ich trafil, horšie to však bolo už s ich dráhou letu. Ofenzívny stredopoliar, ktorý by mal pokračovať v Herthe aj nasledujúcu sezónu, to bral s humorom. Deň nato dal o sebe vedieť aj druhý Slovák v tíme. Obranca Peter Pekarík rozhodol prípravný zápas proti Minnesota United, za ktorú nastúpil ďalší reprezentant Ján Greguš.