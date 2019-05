Hokejoví odborníci Šupler a Bohunický hodnotia slovenskú striedačku na MS: Zlyhali asistenti trénera!

Šesť rokov v rade bolo štvrťfinále MS v hokeji bez Slovenska a nič na tom nezmenil ani Craig Ramsay (68). Kanadský tréner skončil so svojím tímom na dvoch šampionátoch zhodne na 9. mieste a neuspel ani na ZOH 2018.

Aj napriek tomu väčšina hráčov či médií sa prikláňa k tomu, aby podpísal nový kontrakt a pokračoval, dokonca sa vymýšľajú rôzne petície.

Slovensko malo k dispozícii najsilnejší káder za posledné roky a predvádzalo atraktívny hokej, za ktorý si vyslúžilo obdiv fanúšikov i súperov. Lenže kľúčové momenty nezvládlo. „Nepáčila sa mi práca striedačky. Bola málo aktívna v reagovaní na vývoj zápasov. Z môjho pohľadu sme mali viac meniť rytmus a tempo hry. Dostatočná tiež nebola komunikácia s hráčmi počas hry,“ nebál sa kriticky pomenovať problémy pre sport.sk legendárny tréner Július Šupler.

Craig Ramsay si vybral až štyroch asistentov (Róbert Petrovický, Michal Handzuš, Andrej Podkonický, Ján Lašák) a v nich vidí problém aj bývalý reprezentačný tréner 18-tky Peter Bohunický. Podľa jeho názoru na takýto level hokeja nemajú potrebnú prax. „Hlavný tréner je v zápase pod veľkým tlakom a v najťažších chvíľach mu musia vedieť pomôcť asistenti. Lenže pán Ramsay mal pod sebou 22 hráčov a štyroch učňov! Potreboval tam skúsenosť.uviedol Bohunický, ktorý s výnimkou Petrovického všetkých asistentov trénoval a pozná ich vlastnosti. Veľa sa diskutovalo o trénerovi brankárov Jánovi Lašákovi, ktorý nedôveroval Júliusovi Hudáčkovi, jednému z najlepších gólmanov KHL. „Jano Lašák bol dobrý brankár, no teraz by sa mal venovať skôr klubovej práci s mládežou a vôbec nie reprezentácii,“ je presvedčený Peter Bohunický.

O novom trénerovi SR sa bude rozhodovať až v lete po volebnom kongrese SZĽH. Július Šupler je rozhodne za to, aby ním bol opäť Slovák: „Máme dosť svojich dobrých a skúsených trénerov. Výberom zahraničného k reprezentácii ich degradujeme. Musíme si chrániť vlastnú identitu. A keď už príde cudzinec, musí sa aj prispôsobiť, počúvať, akceptovať, prijímať. Sám som to zažil.“ Na druhej strane Peter Bohunický podporuje myšlienku, aby kanadský odborník vo svojej práci pokračoval. „Craig Ramsay tu nastavil správny systém, vďaka čomu sme opäť hrali pohľadný a útočný hokej, čo nám je vlastné. Nebránili sme ako v minulosti. Preto by som privítal, keby tu zostal aj viac rokov,“ želá si bývalý tréner SR 18.