Najmladší člen slovenského tímu Liška: Som v kontakte s klubmi NHL

Bol najmladším v tíme, ale vôbec sa nestratil a milo prekvapil. Hokejový útočník Slovenska Adam Liška (19) si v tejto sezóne na prelome roka zahral na majstrovstvách do 20 rokov a premiérovo si obliekol národný dres aj na domácom seniorskom šampionáte. Jeho výkony si všimli aj v zámorí a všetko nasvedčuje tomu, že by mal byť o pár týždňov aj draftovaný nejakým tímom z NHL!

Odchovanec bratislavského hokeja má za sebou prvú sezónu v seniorskom hokeji a tá bola veľmi vydarená. V drese Slovana odohral 52 stretnutí a vybojoval si miesto nielen v reprezentačnom tíme do 20 rokov na MS, ale dostal sa aj do konečnej nominácie Craiga Ramsayho.Pred sezónou som túžil po tom, že by som si rád zahral nejaký zápas za seniorskú reprezentáciu, ale to, že oblečiem slovenský dres aj na šampionáte, o tom som nesníval a je to naozaj krásne.vyjadril sa najmladší hráč Slovenska v Košiciach Adam Liška.„Musím povedať, že v mojom napredovaní mi veľmi pomohlo pôsobenie v KHL v drese Slovanapokračoval Adam, ktorý v siedmich dueloch na MS strelil dva góly a na jeden prihral. Jeho dobré výkony si isto všimli aj skauti z NHL. „Už počas sezóny som bol v kontakte s niektorými klubmi zo zámoria, ale nechcem to konkretizovať. Teraz bude čas sadnúť si s mojím agentom.dodal Liška, ktorý sa v najbližších dňoch chystá s priateľkou na zaslúženú dovolenku.

Kto má šancu na kemp?

Podľa hráčskeho agenta Petra Neveriša, ktorý zastupoval, resp. zastupuje hráčov, ako sú Marián Hossa, Zdeno Chára, Tomáš Tatar či Tomáš Jurčo, je veľmi pravdepodobné, že na MS 2019 zaujali skautov zo zámoria viacerí slovenskí mladíci. „Určite ich kredit predvedenými výkonmi stúpol a útočníci, ako sú Liška, Sukeľ, Lantoši, Krištof, a aj obranca Koch zrejme dostanú šancu v lete potvrdiť svoju kvalitu v nováčikovských kempoch niektorých tímov NHL. Mladý Liška zrejme bude aj draftovaný a potom už bude na chalanoch, ako sa chytia svojej šance, pretože konkurencia v kempoch je obrovská,“ vyjadril sa Peter Neveriš.