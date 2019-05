Celeste Buckingham nevyšiel vzťah s podnikateľom Alešom: Utrápené slová speváčky

Speváčka Celeste Buckingham (23) a český podnikateľ Aleš Mlátilík (41) pred týždňom potvrdili, že už viac netvoria pár. Hoci na svojich profiloch na sociálnych sieťach sa jeden druhému poďakovali za lásku, zdá sa, že pre brunetku rozpad vzťahu až taký jednoduchý nie je.

Celeste a Aleš spolu randili takmer rok. Hoci bol medzi prominentnou dvojicou vysoký vekový rozdiel – Mlátilík je od Buckingham starší takmer o dvadsať rokov –, nikdy sa na to nesťažovali. Ako blesk z jasného neba však pred týždňom prišla správa, že párik si dal zbohom. Obaja na svojich internetových profiloch uverejnili sériu spoločných fotografií s milým opisom.

„Ďakujem za všetko, láska. Bohužiaľ, každá dobrá vec musí raz skončiť,“ šokovala speváčka. Hoci sa zdalo, že obaja rozpad vzťahu znášali vyrovnane a s pokojom, Celeste najnovšie na instagrame pridala príspevok, ktorý tieto slová vyvracia. Je z neho zrejmé, že umelkyňu odlúčenie od Aleša veľmi zranilo a pre českého podnikateľa sa dokonca aj poriadne natrápila.

„Tento posledný týždeň bol náročný, plný a pracovný. Na začiatku týždňa som sa aj trápila a snažila som sa to neriešiť. Samozrejme som vedela, že to aj tak na mňa raz musí prísť. A prišlo. Ale vyhýbať sa svojim pocitom a tomu, čo človeka trápi, je ešte horšie, ako rovno si sadnúť sám so sebou a sprocesovať, čo sa všetko udialo,“ napísala veľavravne Buckingham.