Kollárova mamička č. 9 Balúchová lieta v poriadnych problémoch: Na krku má dve exekúcie!

Má poriadne za ušami! Blondínke Barbore Balúchovej (31), ktorá sa viac ako svojím spevom preslávila románikom s najslávnejším multioteckom u nás Borisom Kollárom (53), dýchajú na krk exekútori.

Nový Čas už pred časom informoval, že sa matka Kollárovho syna Alexandra Jána (2) pokúšala neúspešne podnikať v oblasti krásy, čím si narobila poriadne dlhy. Ako sa nám podarilo z verejne dostupných zdrojov zistiť, tento rok si Balúchová zarobila na dve nové exekúcie, ktorých výška sa ráta v tisícoch eur! Pomôže jej v ťažkej situácii majetný otec jej potomka? Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Balúchová, ktorá sa zviditeľnila v roku 2006 v speváckej súťaži, vo svete hudby veľa vody nenamútila. Jej meno sa začalo vo veľkom skloňovať až po tom, čo sa prevalilo, že čaká s Kollárom dieťa. Zaradila sa tak medzi ženy, ktoré už multioteckovi porodili potomkov a zabezpečili si tým pohodlný život.

Aj keď je o Kollárovi známe, že svoju rodinu štedro dotuje, Barbora vyhlásila, že od neho pre seba žiadne peniaze nemá - iba ak tie, ktoré idú na ich spoločného syna Alexandra Jána. Oficiálne jej tak patrí od štátu mesačne rodičovský príspevok vo výške 220,7 eura a rodinné prídavky 24,34 eura plus alimenty od Borisa. Balúchová si privyrába, ako sa len dá, a to nielen spevom, ale aj reklamou na instagrame.

Tá jej môže vyniesť niekoľko stoviek eur navyše. Niet teda divu, že svoje dlhy nevie splácať, a práve preto sa vedú voči nej dve exekúcie v tisícoch eur. Podľa informácií Nového Času boli obe začaté tento rok, čiže ide o čerstvú záležitosť.

Neúspešná podnikateľka

Barbora sa pred rokmi pustila do biznisu so salónom krásy, z ktorého jej zostali poriadne dlžoby. Ľudia, od ktorých si mala napožičiavať, sa teraz podľa našich informácií spojili a cez advokátsku kanceláriu Perspecta Legal vymáhajú svoje peniaze. Potvrdil nám to aj jeden z jej právnikov Juraj Szalay.

„Zastupujeme veriteľov pani Balúchovej vo veci vymoženia pohľadávok. Je vedených viacero súdnych sporov, z ktorých niektoré sú v odvolacom konaní a niektoré v exekučnom konaní,“ ozrejmil s tým, že sa dotknuté osoby snažili s Balúchovou dohodnúť aj mimosúdne. „Všetky rokovania o mimosúdnom urovnaní pred súdnym konaním, ako aj v rámci súdneho konania však boli neúspešné,“ dodal pre Nový Čas Szalay.

Z verejne dostupných zdrojov je tak jasné, že Balúchová má na krku exekúcie, z ktorých jedna dosahuje takmer 6,5-tisíca eur a druhá 1 500 eur. „Môžem potvrdiť, že niektoré pohľadávky našich klientov sa vymáhajú prostredníctvom exekučného konania. Vami spomínané exekúcie sú podané našou advokátskou kanceláriou, v oboch prípadoch je oprávnený jeden z našich klientov,“ vysvetlil právnik. Jeho klienti žalujú umelkyňu ako fyzickú osobu.

Predtým však bola žalovaná aj jej firma, kde bola blondínka jedinou spoločníčkou a konateľkou. Spoločnosti sa však Barbora stihla zbaviť rekordne rýchlo ešte predtým, ako sa zmenila novela zákona, ktorá zamedzila špekulatívnemu zbavovaniu sa firiem svojich dlhov ich zlučovaním. Nový Čas oslovil aj Balúchovú, tá sa však do konca uzávierky k téme nevyjadrila.

Pomôže Kollár?

Balúchová sa zaradila do Kollárovho „háremu“ v roku 2017, keď podnikateľovi porodila v poradí jeho desiate dieťa - syna Alexandra Jána. O Borisovi je známe, že svojim rodinám dopraje luxus, a preto je pochopiteľné, že by mohol za Barboru exekúcie vyplatiť. Nový Čas kontaktoval aj Kollára, no ten na naše otázky do uzávierky neodpovedal.

Dlh sa môže navýšiť

Róbert Bános, advokát

Ak je exekúcia vedená voči fyzickej osobe, exekútor môže siahnuť prakticky na všetko, čo je vo vlastníctve tejto osoby, až na pár výnimiek, ktoré ustanovuje zákon o exekúcii, napríklad snubný prsteň či hotovosť do 165 eur. K dlžnej sume sa pripočíta príslušenstvo pohľadávky, čo sú väčšinou úroky z omeškania, zmluvné pokuty, prípadné trovy súdneho konania, trovy exekúcie, teda odmena pre exekútora, ktorá je vo výške 20 percent z vymáhanej sumy, a k tomu sa môžu prirátať aj ďalšie hotové výdavky.