Adrianu († 39) znetvorenú kyselinou doteraz nepochovali: Vraždiace monštrum behá po slobode

Dočká sa rodina spravodlivosti?! Od beštiálneho útoku kyselinou na krásnu Adrianu († 39) z Nových Zámkov prešlo už vyše mesiaca.

Polícia doteraz nikoho neobvinila, aj keď sa spočiatku zdalo, že nájsť vinníka nebude ťažké. Matka obete bola presvedčená, že za brutálnym útokom môže byť dcérin expriateľ, čo však polícia nevie dokázať, a tak vrah Adriany stále behá po slobode.

Adriana išla 12. apríla skoro ráno na prechádzku so svojím yorkshirom. Telefonovala s priateľom a nevšimla si, že na ňu číha zákerný vrah. Tak ako vždy sa vybrala k činžiaku, kde býva jej mama. Tam ju útočník prekvapil a polial jej tvár kyselinou sírovou. Úbohá žena ešte stihla zavolať mame a záchranku. Jej jediná dcéra Lucia (19) v tom čase doma pokojne spala.

Napriek snahe lekárov krásna žena po pár hodinách v nemocnici ťažkým zraneniam podľahla. Jej matka od začiatku po­ukazovala na to, že jediný, s kým mala konflikt, bol jej expartner z Komárna, s ktorým figurovala aj vo firme. Rozišli sa v zlom, navzájom podávali na seba trestné oznámenia. Spomínaný muž je známy pestrou kriminálnou minulosťou. Polícia sa k podrobnostiam prípadu vyjadrovať nechce. „V prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie,“ informovala stručne Renáta Čuháková, nitrianska policajná hovorkyňa.

Podľa zistení Nového Času má Adrianin expartner na čas útoku alibi, v tom čase mal byť v zahraničí. Po niekoľkých dňoch od zločinu sa prihlásil na polícii. Skúšali sme sa s ním spojiť, ale mobil má stále nedostupný. Podľa svedkov na Adrianu čakal muž so šiltovkou, ktorý vyzeral ako bezdomovec a feťák. V ruke mal plechovku naplnenú smrtiacou kyselinou. „Pochybujem, že ak to urobil niekto sprostredkovane, že ho nájdu a spoja s objednávateľom,“ krútia hlavou susedia. Matka a dcéra brutálne zavraždenej sa pokúšajú žiť bežným životom, aj keď je to pre ne ťažké.

„Adrianu dali spopolniť, pohreb však nemala. Mama si urnu vzala so sebou domov,“ prezradila blízka obete. Jediná dcéra nebohej zvláda situáciu ťažko, preto jej v škole vyšli v ústrety. „Má individuálny študijný plán, ale do školy nechodí, počuli sme, že ani nie je na Slovensku,“ prezradili jej spolužiaci.