Zdravotné problémy Ďurovčíka vyhnali za hranice: Špeciálne vyšetrenie v Malage!

Odchod z krajiny pre podlomené zdravie! Známy choreograf Ján Ďurovčík (48) má už dlho vážne problémy, ktoré vyústili do niekoľkých operácií.

Ani to však nepomohlo a Ďurovčíka trápia silné bolesti. Odborníci krútia hlavou, pretože nevedia prísť na koreň veci. Režisér však svoj boj nevzdáva a najnovšie podstúpil špeciálne vyšetrenie v španielskej Malage. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ďurovčíka trápi podlomené zdravie už rok a pol a odvtedy podstúpil už päť operácií. Tá posledná bola v novembri minulého roka, keď mu vymenili bedrový kĺb. Zdalo sa, že táto operácia bude tou, ktorá rozhodne o všetkom. Režisér totiž veril, že po nej bude z najhoršieho vonku. A hoci sa zákrok vydaril, jeho problémy neutíchajú. Silné bolesti sa striedajú s krívaním a nad kariérou známeho choreografa visí otáznik, dokonca sa skloňuje koniec. Jeho pohyb je totiž veľmi obmedzený.

Ďurovčík sa už obrátil so svojimi ťažkosťami s nohou a kĺbom nielen na slovenských odborníkov, ale absolvoval aj vyšetrenia vo Švédsku. Najnovšie meral cestu do Španielska. „Výmena kĺbu, ktorú som absolvoval na Slovensku, dopadla veľmi dobre. Je tam však ešte problém a lekári po celej Európe nevedia, aký. Toto mám odporúčanie u špecialistu, ktorý vyšetruje špeciálny nerv vo vnútri. Vybavovali mi to cez Štokholm, aby som dostal termín. Letím na vyšetrenie,“ vysvetlil krátko pred odchodom Novému Času Ďurovčík.

Nevzdáva sa Otvoriť galériu Umelec má za sebou viacero zákrokov. Zdroj: ajď

Po špeciálnom vyšetrení sa režisér dozvie výsledok, či bude musieť v krajine zostať. „Ak by na niečo prišli, tak ma v pondelok čaká zákrok,“ hovorí Ďurovčík, ktorý však myslí pozitívne. Rád by sa totiž vrátil do starých koľají, keď ešte nemal problém svojim zverencom názorne ukázať, čo od nich na skúškach divadelných predstavení vyžaduje. „Nevzdávam svoj boj...“ dodal na záver s odhodlaním v hlase.

Čo absolvoval režisér v novembri

Karol Kuciak, ortopéd

Totálna endoprotéza je chirurgický zákrok u pacientov, ktorí majú problémy s bedrovými kĺbmi. Je to vážna operácia, pri ktorej pacient dostane umelý kĺb, ktorý spája bedro a stehennú kosť. Kľačanie a hlboké drepy sú pri rekonvalescencii zakázané. Pacient sa musí niekoľko týždňov šetriť, zároveň však musí operované miesto primerane zaťažovať.

4 operácie za 14 mesiacov

September 2017 - Choreografovi operovali bedrový kĺb.

December 2017 - Operácia slabinového pruhu (hernie).

Marec 2018 - Režisérovi vložili do brušnej dutiny špeciálnu sieťku.

November 2018 - Výmena bedrového kĺbu.