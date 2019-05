Sparta sa môže zo Sukeľa tešiť: Na MS mal lepšiu úspešnosť ako Ovečkin

Tento ťah im vyšiel! Hokejová Sparta Praha sa ešte pred majstrovstvami sveta v Bratislave a Košiciach dohodla na príchode slovenského útočníka Matúša Sukeľa (23).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ten na domácom šampionáte zažiaril. V siedmich zápasoch nastrieľal päť gólov, stačilo mu na to 11 striel. S úspešnosťou streľby 45,45% je na absolútnej špici štatistík šampionátu, ďaleko pred Alexandrom Ovečkinom, Patriceom Hornqvistom alebo Michaelom Frolíkom.



"Toto som pred šampionátom nečakal," priznal slovenský mladík pre hokej.sk. "Veľmi som si to užíval, hrali sme výborný hokej. O to viac ma mrzí, že sme sa nedostali do štvrťfinále. Nebyť tých dvoch smolných momentov, obraty s Kanadou a Nemeckom v posledných sekundách, tak sme niekde úplne inde."



Matúš Sukeľ dostal spoločne s obrancami Andrejom Sekerom a Erikom Černákom cenu pre najlepších slovenských hráčov na majstrovstvách. Rovnako ako v roku 2015 pri senzačnom slovenskom bronze na majstrovstvách sveta do 20 rokov.