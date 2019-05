Rusko trvá na nevine: Jeho proces presunuli na jeseň

Exminister hospodárstva a bývalý podpredseda vlády SR Pavol R. trvá na svojej nevine v kauze prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky z TV Markíza Silvie Volzovej.

Vraždu si podľa svojich slov nikdy neobjednal. Deklaroval to na hlavnom pojednávaní v kauze, v ktorej sú obvinení aj banskobystrický bos Mikuláš Č., jeho bývalý spolupracovník Miloš K. a údajný bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel. Pojednávanie odročili predbežne na 20. septembra. Predvolávaná bude aj poškodená Volzová. Príprava vraždy Volzovej na súde: Róbert Lališ alias Kýbel poprel vinu

"Vyhlasujem, že som nevinný, že nič z toho, čo mi je kladené za vinu, som nikdy nespáchal," vyhlásil pred senátom súdu. Tvrdenia, že chcel získať Volzovej podiely v televízii a zabezpečiť ich prepisom na jeho osobu, odmieta. Za najcennejšiu považuje televíznu licenciu TV Markíza. "Ak by sa veci udiali tak, ako mi je kladené za vinu, tak Markíza príde o licenciu," zdôraznil s tým, že by z toho nemal žiaden prospech. Argumentuje, že v prípade prevodu podielov by musel informovať orgán na udeľovanie licencie, ktorý by musel rozhodnúť o zmene licencie v správnom konaní. Dodal, že by museli vypočuť aj Volzovú, pričom by bolo jej zmiznutie podozrivé.

Popiera, že by na stretnutí s Mikulášom Č. a Milošom K. v Banskej Bystrici hovoril o odstránení Volzovej. K stretnutiu ho mala viesť obava o bezpečnosť seba a svojej rodiny. Trvať malo podľa jeho slov asi 30 minút, chcel, aby preverili informácie o objednávke na jeho odstránenie.

Samotné stretnutie mu mal sprostredkovať podnikateľ Ján Kováčik, s ktorým mali veľmi dobré vzťahy. "Vedel o všetkom, mali sme spoločné aktivity," skonštatoval s tým, že bolo prirodzené, že mu povedal o svojich obavách. Stretnutie mal navrhnúť Kováčik a mal sa na ňom zúčastniť. "Prisahám, že tam bol," zdôraznil Pavol R., hoci to Kováčik popiera. Rovnako odmieta tvrdenia, že sa uskutočnilo aj ďalšie stretnutie v bratislavskom hoteli.

Na piatkovom pojednávaní vypovedal aj Róbert L., ktorý odmietol tvrdenia o jeho účasti na príprave tohto skutku. Pavla R. podľa svojich slov videl asi tretí raz, prvýkrát to malo byť na spomínanom stretnutí v Banskej Bystrici. Vo štvrtok (23. 5.) na hlavnom pojednávaní Miloš K. a Mikuláš Č. priznali vinu, trojčlenný senát ich vyhlásenia o vine neprijal. Proces s Pavlom R. a troma spoluobžalovanými sa začal za prísnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií v bratislavskej väznici - Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS). Troch obžalovaných - Mikuláša Č., Róberta L. a Miloša K. na proces eskortovali kukláči.

Podľa medializovaných informácií začala polícia prípad riešiť na základe výpovede na doživotie odsúdeného Mikuláša Č. Práve on mal vypovedať, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských. Verziu potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K. Kýbel, ktorý je rovnako odsúdený na doživotie, ich tvrdenia v minulosti poprel. Pavol R. výpoveď označil za výmysel.

Pavol R. je v tejto kauze stíhaný na slobode. Ide o prvý prípad v histórii Slovenska, keď pred súdom stojí bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a aj pojednávajú v kauzách viacerých exministrov, no nie v takej závažnej trestnej veci. Pavol R. zároveň spolu s podnikateľom Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára J. Kuciaka, čelí obvineniu v kauze televíznych zmeniek.