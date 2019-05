Rapantová odhalila tajomstvo štíhlej postavy: Žiadna drina a odriekanie, ale čosi oveľa jednoduchšie!

Akoby zastavila čas! Je to už päť rokov, čo moderátorka Hana Rapantová prekročila prah štyridsiatky, no tento vek by jej skutočne tipoval len málokto. Sympatická brunetka vyzerá priam fantasticky a postavu by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. Ako sme sa však dozvedeli, nie sú za tým hodiny strávené v posilňovni či odriekanie stravy. Známa moderátorka nám odhalila svoj recept na mladistvý vzhľad.