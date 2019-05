Ukrajincov stojí prepis veľa peňazí, autá nechávajú v Ubli: Parkovanie za cukrovinky

Záplavy áut, ktoré v dedine zaparkovali Ukrajinci, sa nedokážu zbaviť. V slovensko – ukrajinskej obci Ubľa(okr.Snina) ich popri cestách parkujú desiatky. Naši východní susedia vozidlá nechávajú u nás, lebo sa s nimi nevedia dostať cez hranicu.

Prevažne staršie autá s evidenčnými číslami nielen zo Slovenska, ale napríklad aj Poľska, či Česka, sú zaparkované na lúkach, aj oplotených pozemkoch. Nechávajú ich tam preto, lebo za prepis auta z Euróskej únie na ukrajinské značky sa účtujú vysoké poplatky. „Zaparkujú tu. Potom prejdú peši cez hranicu a nejako sa dopravia domov. Zväčša ide o ľudí, ktorí u nás pracujú a potrebujú sa do nej dopraviť. Niektorí pricestovali aj z Čiech. Väčšinu z nich poznám, tak im dovolím zaparkovať, chcem im pomôcť. Odmenu zato neberiem žiadnu. Občas nám prinesú z domu nejaké cukrovinky,” povedala dôchodkyňa Eva z Uble, na ktorej pozemku parkuje približne 15 áut.

Vysoké náklady

Starostka Uble Nadežda Sirková proti parkovaniu bojuje. „Ľudia ich však púšťajú na svoje pozemky. Môžte apelovať, aby to nerobili, ale nemôžte im v tom zabrániť. Všade pri cestách sú natlačené autá. Jednak to nie je estetické a tiež môžu ohroziť životné prostredie. Nie sú to autá v superstave. Môže z nich vytekať olej a podobne,” podotkla starostka.

Podľa nej sa počet áut v Ubli za posledné obdobie trochu znížil. „Ukrajinská vláda v januári a februári ponúkla svojim obyvateľom možnosť prepisu auta z EÚ za polovičnú cenu. Bežne sú však náklady na prepis vysoké. Pohybujú sa v závislosti od veku auta a kubatúry. Býva to ale aj 4000€. Keď si niekto kúpi u nás auto za 800€, tak sa mu ho na Ukrajine prihlásiť neoplatí. Kto mal novšie auto, tak to prepísal, ale ostatní váhajú,” vysvetlila starostka. Jej štatistiky hovoria, že v obci, alebo jej blízkosti parkuje približne 130 takýchto áut. “Budeme sa snažiť ich odtiaľto dostať, ale nebude to jednoduché,” uzavrela.