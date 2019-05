Černák prehovoril o prípade popravy Sylvie Volzovej: Ako si Rusko objednal vraždu!

Prepisuje sa história. Ešte nikdy sa na lavicu obžalovaných neposadil slovenský exminister obvinený z objednávky vraždy.

Pavla Ruska (55) zadržali policajti v roku 2017, keď sa od mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka dozvedeli, že má mať prsty v pláne na likvidáciu svojej bývalej spoločníčky z Markízy Sylvie Volzovej. Obaja obžalovaní sa vo štvrtok ráno stretli v pojednávacej miestnosti bratislavského súdu spolu s ďalšími dvomi členmi černákovcov a sýkorovcov.

Všetci štyria obžalovaní na začiatku súdu sedeli svorne vedľa seba. Ako prvý vypovedal Černák, ktorý sa priznal k spáchaniu skutku a dodal, že je prechladnutý. „O stretnutí s Ruskom mi povedal Kaštan niekedy v lete v roku 1997. Čakali sme na neho v zasadačke s Kaštanom. Chalani ho doviezli do firmy. Do zasadačky Rusko prišiel s osobou, ktorú som nepoznal. Podali sme si ruky, on ma poznal, pretože som mal v Markíze niekoľko mediálnych výstupov,“ opisoval Černák začiatok ich stretnutia v Banskej Bystrici.

Rusko sa po­dľa neho správal priateľsky a hneď na začiatku mu povedal, že chce pomôcť so svojou spoločníčkou Volzovou. „Mali vraj spolu problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť inak, len tak, ako sme ich vyriešili aj s pánom Bachledom,“ ozrejmil Černák. Bachleda, ktorý zmizol a neskôr ho zabili, pracoval na okresnom úrade v roku 1997. Mafiánsky boss bol vraj prekvapený, že vtedajší šéf Markízy vedel o Bachledovi, keď sa jeho prípad dovtedy nemedializoval. Rusko mu vraj priamo oznámil, aby Volzovú uniesli, prepísali podiely a fyzicky ju zlikvidovali.

Ruskov advokát Marek Para riešil, prečo si na túto akciu zavolali zástupcov sýkorovcov, a teda spoluobžalovaného Róberta Lališa. „Ako som uviedol, lokality Bratislavy poznali lepšie ako naši chalani,“ odpovedal Černák. Para sa následne pýtal aj to, či bolo normálne, že si neznáme osoby, ktoré dovtedy osobne nestretli, zadali objednávku na vraždu. „Vtedy bola taká doba. Vtedy sa to riešilo takýmto spôsobom, debaty prebiehali tak voľnejšie,“ skonštatoval Černák. Doplnil, že od Ruska žiadal pozitívnejšie informovanie v správach Markízy, v čom mu on nemal problém vyhovieť.

Kaštan potvrdzuje

Ďalším obžalovaným je aj černákovec Miloš Kaštan. Obaja zločinci tvrdia, že boli spolupracovníci, no v súčasnosti sa neznášajú. Kaštan opísal stretnutie s Ruskom rovnako ako Černák. Sprostredkovateľom bol súčasný šéf SFZ Ján Kováčik, no ten podľa svojich slov nevedel, prečo sa s nimi chce Rusko stretnúť.

„Rusko došiel na zelenom volve, jeden ochrankár zostal v aute a druhý prišiel do kancelárie. Pán Rusko si sadol a hneď začal rozprávať o tom, že má problémy so svojou spoločníčkou, my sme ju nepoznali, nevedeli sme, kto je to zač. Medzi rečou povedal, že najradšej by ju zabil, že chce, aby zmizla,“ ozrejmil Kaštan s tým, že on bol šokovaný, že Rusko to povedal tak otvorene. Potvrdil, že od Černáka vzal 500-tisíc korún ako zálohu pre sýkorovcov, ktorí Volzovú sledovali. Celkovo sa dohodli na sume 20 miliónov korún za vraždu. „Rusko povedal ‚20 miliónov‘ a Černák ‚áno‘,“ dodal.

Tretí obžalovaný Lališ už vo výpovediach popieral, že by vôbec k nejakému stretnutiu o objednávke vraždy došlo. Rusko sa pred pojednávaním bránil tým, že k žiadnej objednávke popravy z jeho strany nedošlo. „Odrazu sa rozhodol ísť na slobodu a rozpráva to, čo iní chcú, aby povedal. Nie je to tak, že on spolupracuje s políciou, ale vyšetrovateľ a prokurátor spolupracujú s ním, to je po­dľa mňa absolútne zlo,“ povedal o Černákovi. Prokurátor žiada vypočuť aj Mariána Kočnera, ktorý priznal, že Rusko mu hovoril o odstránení Volzovej. Pojednávanie pokračuje aj dnes.

Mikuláš Černák Otvoriť galériu Mikuláš Černák Zdroj: tasr

● deväťkrát odsúdený za rozsiahlu násilnú trestnú činnosť

● odsúdený je na doživotie pre množstvo vrážd

● v posledných piatich rokoch nebol prejednávaný pre priestupok

Miloš Kaštan Otvoriť galériu Miloš Kaštan Zdroj: tasr

● deväťkrát súdne trestaný (jedenkrát v Nemecku) za rozsiahlu násilnú trestnú činnosť

● odpykáva si dlhoročný trest odňatia slobody - 14,5 roka

● pôsobil vrámci zločineckého zoskupenia černákovci

Róbert Lališ Otvoriť galériu Róbert Lališ Zdroj: tasr

● šesťkrát súdne trestaný (jedenkrát v Česku) za rozsiahli násilnú trestnú činnosť

● odsúdený na doživotie

● pôsobil v rámci zločineckého zoskupenia sýkorovci

Pavol Rusko Otvoriť galériu Rusko prišiel na pojednávanie s tým, že žiadnu objednávku popravy nezadal. Zdroj: han

● doteraz nebol odsúdený

● v posledných piatich rokoch bol 33-krát priestupkovo prejednávaný pre priestupky v doprave

● sedemkrát ho prejednali po prepustení z väzby 21. 11. 2017

● je stíhaný pre ob­zvlášť závažný zločin falšovania výroby peňazí a cenných papierov - spolu so zločinom marenia spravodlivosti