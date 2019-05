Sarri má už dosť špekulácií: Vyhoďte ma hneď teraz

Nemá to v týchto dňoch jednoduché! Taliansky tréner Maurizio Sarri (60) je z každej strany bombardovaný otázkami, či už v Chelsea skončil.

Najmä z jeho vlasti sa šíria chýry, že jeho osud závisí od budúcej stredy. To Sarriho už veľmi nahnevalo a majiteľovi Chelsea Romanovi Abramovičovi (52) poslal tvrdý odkaz.

„Načo čakať do stredy? Keď so mnou nie ste spokojný, tak ma vyhoďte hneď teraz,“ vyhlásil Sarri, ktorého už prestali baviť zaručené správy o jeho osude. Túto správu priniesol britský The Telegraph. „Po desaťmesačnej práci má stáť môj osud na jednom zápase? To naozaj nie je fér,“ tvrdí kouč, ktorý priznal, že v takejto situácii sa len ťažko dokáže sústrediť na prípravu tímu na najdôležitejší duel svojho pôsobenia v Chelsea, s ktorou má platný dvojročný kontrakt, preto so žiadnym iným klubom nie je v kontakte.

Tým jedným zápasom je finále Európskej ligy UEFA, v ktorom sa budúcu stredu o 21.00 hod. v Baku stretne v londýnskom derby Chelsea s Arsenalom. Celý tento spor naštartovala správa talianskeho portálu gazzetta.it ktorý ešte minulý týždeň napísal, že Abramovič je už rozhodnutý, že kontrakt so Sarrim nepredĺži a Sarri vraj zamieri do Juventusu.